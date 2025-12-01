Portugal: quase 132 000 acidentes e cerca de 390 mortos nas estradas

Em Portugal foram registados, até 27 de novembro de 2025, 131.803 acidentes rodoviários, segundo dados provisórios da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Acidentes: Menos 10,8% de óbitos face a 2024

Desses acidentes resultaram 388 mortos, o que representa uma descida de 10,8% no número de óbitos face ao mesmo período de 2024. Ao mesmo tempo, foram registados 2.538 feridos graves, mais 33 do que em 2024, embora os feridos ligeiros tenham diminuído (40.069, menos 730).

Apesar da redução de mortes, o número total de acidentes subiu: foram mais 7.123 sinistros do que em igual período do ano anterior, o que corresponde a um aumento de 5,5%.

No que diz respeito à geografia do desastre, o distrito de Lisboa lidera o número de acidentes, com 22.568 ocorrências, seguido pelo Porto (21.752) e Aveiro (10.081).

Lisboa e Porto são também os distritos com mais mortos, com 44 e 41 vítimas mortais, respetivamente, seguidos de Setúbal (32 mortos).