Portugal na mira da BYD para construir uma fábrica de baterias para carros elétricos

A BYD estará a equacionar erguer, em Portugal, uma unidade de baterias. Segundo uma fonte próxima da empresa, a fábrica poderá ficar nos terrenos da antiga refinaria da Galp, em Matosinhos.

No top cinco das maiores fabricantes automóveis do mundo, a BYD parece estar a equacionar a instalação de uma fábrica de baterias para veículos elétricos em Portugal, segundo uma notícia avançada pelo Expresso. O jornal cita uma fonte próxima da empresa, que afirma que já houve vários contactos com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e com o Governo, e que “o processo está bastante bem encaminhado”.

Matosinhos a ser parte de um “hub ibérico”

Tudo indica que a unidade possa vir a ser instalada nos terrenos da antiga refinaria da Galp, em Matosinhos, apesar de a autarquia, liderada por Luísa Salgueiro, ainda não ter sido contactada formalmente. Ao jornal, a autarca lamentou não ter sido informada, mas admitiu que seria um projeto muito bem-vindo. Segundo ela, dos 240 hectares da antiga refinaria, 100 foram cedidos à autarquia, dos quais 40 se destinam a um polo da Universidade do Porto e 20 a um parque verde; tudo o resto está em aberto.

A escolha desta localização assentaria na proximidade da mina do Barroso, em Boticas, de onde se espera que o lítio comece a sair em 2028, bem como nas vias de comunicação e no porto de Leixões, que permitiriam o escoamento do produto final.

A fonte anónima terá apontado quatro razões a favor do nosso país:

O comportamento “muito favorável” da BYD no mercado nacional; A percentagem significativa de energia renovável, que melhora a pegada carbónica do investimento; A proximidade do lítio; Uma “razoável estabilidade política”, em comparação com outros países que constavam na lista da empresa, como França, Alemanha e Espanha.

Segundo um académico especialista no setor extrativo, também citado pelo Expresso, a fábrica serviria como uma espécie de hub ibérico, a partir do qual a BYD poderia abastecer a sua terceira fábrica de automóveis em solo europeu, possivelmente em Espanha, depois das da Turquia e da Hungria, esta última ainda a preparar-se para abrir.

O que diz o Governo português

Numa entrevista ao Jornal de Negócios, esta semana, o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, afirmou existir um “diálogo frutuoso” para a instalação de uma fábrica automóvel chinesa em Portugal. Questionado pelo Expresso sobre se o anúncio do investimento da BYD está para breve, disse apenas não querer acrescentar mais nada, não tendo desmentido a hipótese, nem a possível localização em Matosinhos.

Por sua vez, a Savannah Resources, concessionária da mina, disse estar em várias frentes de negociação de contratos de venda, com clientes em fase muito avançada, e que há chineses entre os potenciais compradores. Da mesma forma, não confirmou nem desmentiu contactos com a BYD.

Segundo uma fonte próxima do processo, apenas cerca de um quarto do minério de lítio a extrair a partir de 2028 tem já comprador assegurado. Sobre uma eventual participação da BYD na exploração da mina, a empresa afirmou manter as discussões de parcerias comerciais separadas das de parcerias de capital, sendo a sua prioridade, nessa frente, preparar a provável admissão à cotação na bolsa de Lisboa.

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