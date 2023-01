A produção de lítio tem aumentado substancialmente no mundo, muito por causa do crescimento dos carros elétricos, já que este metal é fundamental para a produção das baterias que alimentam estes veículos. O crescimento exponencial pode assinalar-se no calendário, mais ou menos, a partir de 2018.

A extração deste minério em Portugal tem sido muito contestada pelos moradores das regiões e pelas próprias entidades de defesa ambiental, mas o que é certo é que temos um dos 8 países que mais contribuiu na produção do lítio do mundo.

Portugal na lista dos 8 maiores produtores de lítio no mundo

O lítio é considerado como o "ouro branco" para veículos elétricos. É o metal que desempenha um papel fundamental na produção de baterias de iões de lítio que alimentam os veículos elétricos. Consequentemente, o aumento na adoção de EV elevou a produção a novos máximos. O infográfico criado pela Elements mostra mais de 25 anos de produção de lítio por país, de 1995 a 2021, com base em dados nos dados da Statistical Review of World Energy da BP.

Na década de 1990, os EUA eram o maior produtor de lítio, algo que mudou completamente ao longo dos anos. Hoje os Estados Unidos são responsáveis por apenas 1% de toda a produção, com 900 toneladas. Ao lado dos EUA está Portugal que, em 2021, produziu também 900 toneladas, segundo os dados divulgados. Este ano bateu-se o recorde de produção e extração deste minério em 100 mil toneladas.

Durante anos, o Chile assumiu a produção mundial, mas hoje é a Austrália o país que mais contribui para a extração deste metal no mundo. No último ano, produziu mais de 52% de todo o lítio, o Chile 25% e a China 13%.

E onde é utilizado o Lítio?

Segundo os dados apresentados, a utilização do metal mudou substancialmente em 10 anos. Em 2010, 23% da produção estava destinada às baterias. Em 2021, este número escalou para os 74%. A cerâmica e o vidro assumem a maior fatia seguinte da produção total.

Uso Final Consumo de Lítio 2010 (%) Consumo de Lítio 2021 (%) Baterias 23% 74% Cerâmica e vidro 31% 14% Graxas lubrificantes 10% 3% Tratamento do ar 5% 1% Fundição contínua 4% 2% Outros 27% 6% Total 100% 100%

À medida que o mundo produz mais baterias e veículos elétricos, a procura por lítio deve atingir 1,5 milhões de toneladas equivalentes de carbonato de lítio (LCE) até 2025 e mais de 3 milhões de toneladas até 2030. Para contextualizar, o mundo produziu 540.000 toneladas de LCE em 2021. Com base nas projeções de procura, a produção precisa triplicar até 2025 e aumentar quase seis vezes até 2030. Embora a oferta esteja numa trajetória de crescimento exponencial, pode levar de seis a mais de 15 anos para que novos projetos de lítio entrem em operação. Como resultado, o mercado de lítio está projetado para ser deficitário nos próximos anos.