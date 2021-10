Portugal tem sido um dos países que mais tem investido na mobilidade elétrica. É verdade que ainda falta muita coisa, mas o investimento tem sido visível.

De acordo com dados recentes da Associação Europeia de Construtores Automóveis (ACEA), Portugal é o 4º país da Europa com mais carregadores por cada 100km.

No final de 2020, a rede de carregadores contava com 3.076 carregadores...

Segundo o estudo mais recente da ACEA, Portugal é o 4.º país com mais postos de carregamento por 100 km de estradas. Adicionalmente, em agosto de 2021, foi registado um número recorde de carregamentos na rede de mobilidade elétrica em Portugal, com 145 mil carregamentos.

Este crescimento foi catalisado pelo investimento do Estado, superior a 12 milhões de euros, que possibilitou o desenvolvimento da rede pública piloto e criou o inovador sistema de acesso universal da mobilidade elétrica em Portugal.

A rede Mobi.E, com mais de 70 operadores de pontos e 20 Comercializadores de Eletricidade para a Mobilidade Elétrica, tem vindo a crescer, quer em número de postos, quer no aumento da potência disponível: disponibiliza agora 4.175 pontos de carregamento, distribuídos pelo território nacional, incluindo Açores e Madeira, dos quais cerca de 800 pontos são rápidos ou ultrarrápidos (>50 kW).

No final de 2020, a rede contava com 3.076 pontos, cerca do dobro das tomadas instaladas no ano anterior e, em 2021, tem vindo a crescer a um ritmo médio de 31 novos pontos por semana.

O mais recente estudo da Associação Europeia de Construtores Automóveis coloca Portugal como o 4.º país com mais postos de carregamento por 100 km de estradas, com 14,9 pontos de carregamento por cada 100 quilómetros de estrada existentes.

Para quem pretender saber todos os pontos de carregamento, pode ver no site da UVE aqui. Estão disponíveis links para a localização no mapa de Portugal (na coluna localização), para fotos e comentários do Electromaps (na coluna do código) e o estado de uso dos postos da miio (na coluna do tipo de carga).

