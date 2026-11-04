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Portugal: detidos por tráfico e viciação de viaturas

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de envolvimento num esquema de tráfico ilícito de veículos, recetação, falsificação de documentos e burla qualificada. As viaturas, provenientes de furtos no norte do país, eram adulteradas e posteriormente vendidas no estrangeiro.

Portugal: Detidos por tráfico e viciação de viaturas

Veículos furtados eram alterados e vendidos no estrangeiro

A operação foi conduzida pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação que procura esclarecer um esquema de furto, recetação, falsificação de documentos, legalização e comercialização de veículos comerciais.

Segundo a PJ, os veículos, na sua maioria comerciais ligeiros, eram provenientes de furtos praticados na região norte de Portugal. Depois de furtados, eram encaminhados para armazéns, onde eram submetidos a alterações físicas e documentais.

O objetivo passava por modificar os elementos identificativos das viaturas e falsificar a respetiva documentação, permitindo que os veículos passassem a circular com matrículas e documentos pertencentes a outras viaturas idênticas.

Portugal: Detidos por tráfico e viciação de viaturas
Edifício sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, 18 de julho de 2014. TIAGO HENRIQUE MARQUES/LUSA

Viaturas seguiam para o norte da Europa

Depois de serem adulterados e aparentemente legalizados, os veículos eram transportados para países do norte da Europa, onde eram colocados à venda.

De acordo com a investigação, o destino final de muitas destas viaturas eram países africanos, onde existe uma elevada procura por este tipo de veículos comerciais.

Os dois suspeitos foram detidos fora de flagrante delito e são presumíveis autores dos crimes investigados.

A Polícia Judiciária continua a desenvolver diligências no âmbito do inquérito, procurando esclarecer todas as circunstâncias relacionadas com esta atividade criminosa.

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Autor: Pedro Pinto
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viaturas

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