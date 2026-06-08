Portugal dá luz verde aos testes de condução autónoma nas estradas

O regime jurídico que regula os testes de veículos autónomos em Portugal foi publicado em Diário da República. A partir de julho, o país tem finalmente um enquadramento legal para receber este tipo de tecnologia.

Depois de anos a ver outros países a avançar nesta matéria, Portugal deu um passo importante. O regime jurídico do licenciamento de testes de sistemas automáticos de condução foi publicado esta segunda-feira, 8 de junho, em Diário da República, entrando em vigor 30 dias depois, ou seja, em julho de 2026.

O diploma define todas as regras necessárias para que empresas e entidades possam testar veículos com sistemas de condução autónoma em vias públicas portuguesas.

Num futuro próximo, os veículos serão capazes de interagir diretamente uns com os outros ou com a infraestrutura rodoviária [...]. A condução autónoma irá permitir a democratização da mobilidade, promovendo a inclusão de cidadãos impossibilitados de conduzir, por limitações de ordem física ou de outra natureza. Além disso, possibilitará novas e diferentes soluções de mobilidade individual e coletiva [...].

Lê-se no decreto-lei, que sustenta que "os ensaios tecnológicos realizados por laboratórios de investigação, instituições de ensino superior e empresas dos setores automóvel, das infraestruturas e dos transportes são determinantes para avaliar a maturidade e a adequação das soluções técnicas adotadas".

O que diz a lei?

Com exigências consideráveis, o decreto-lei define que os condutores e operadores humanos têm de ter habilitação legal para o tipo de veículo em causa e não podem conduzir mais de três horas seguidas, sendo obrigatória pelo menos uma hora de intervalo.

Os limites de álcool no sangue situam-se entre 0,2 e 0,5 g/l, sendo mais restritivos do que o habitual.

Em termos de velocidade, os veículos autónomos em teste têm de circular a um máximo de 20 km/h abaixo do limite de velocidade em vigor, salvo em casos devidamente justificados.

Além de não poderem transportar mercadorias perigosas, os veículos autónomos precisam de um plano de segurança específico, tal como um seguro de responsabilidade civil "que garanta a reparação de danos corporais ou materiais causados a terceiros", com um capital mínimo quatro vezes superior a um seguro normal.

Dados, relatórios e multas

Os veículos têm de registar continuamente uma vasta quantidade de dados, como velocidade, aceleração, posição, comandos do sistema e intervenções humanas, entre outros.

Após cada teste, há obrigação de enviar um relatório ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) nos 10 dias seguintes, ou mensalmente se os ensaios durarem mais de um mês.

Em caso de acidente grave, as autoridades têm de ser chamadas ao local e o IMT notificado em menos de 24 horas. As coimas previstas vão dos 150 aos 40.000 euros, consoante a infração e o tipo de responsável.

Quando chegam os primeiros testes?

Apesar de o enquadramento legal estar agora criado, não há ainda qualquer projeto público anunciado para Portugal.

A lei abre a porta, mas falta definir quem entra e quando.

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