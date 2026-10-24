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Portugal: Condutor apanhado com taxa de álcool de 9 vezes superior ao limite legal

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Um homem de 31 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) depois de sofrer um acidente na Autoestrada do Sul (A2), na zona de Palmela. O teste de alcoolemia revelou uma taxa de álcool 9 vezes superior ao limite legal.

Portugal: Condutor apanhado com taxa de álcool de 9 vezes superior ao limite legal

Condutor apanhado com 4,69 gramas de álcool por litro de sangue (g/l)

4,69 gramas de álcool por litro de sangue (g/l), foi a taxa de álcool de um condutor apanhado na A2. Este é um valor extremamente elevado e muito acima do limite permitido por lei em Portugal.

O acidente aconteceu ao quilómetro 28,7 da A2, no sentido Sul-Norte. Na sequência do despiste, o condutor foi submetido a um teste de alcoolemia, cujo resultado levou à sua detenção por suspeita de condução em estado de embriaguez.

Portugal: Condutor apanhado com taxa de álcool de 9 vezes superior ao limite legal

A taxa registada corresponde a cerca de 9,4 vezes o limite geral de 0,5 g/l aplicável aos condutores em Portugal. Para os condutores em regime probatório e para determinadas categorias profissionais, o limite é ainda mais baixo: 0,2 g/l.

Em Portugal, conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l constitui crime. A lei prevê uma pena de prisão até um ano ou uma pena de multa até 120 dias, podendo também ser aplicada uma sanção acessória de inibição de conduzir.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Taxa de Álcool

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