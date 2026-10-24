Portugal: Condutor apanhado com taxa de álcool de 9 vezes superior ao limite legal
Um homem de 31 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana (GNR) depois de sofrer um acidente na Autoestrada do Sul (A2), na zona de Palmela. O teste de alcoolemia revelou uma taxa de álcool 9 vezes superior ao limite legal.
Condutor apanhado com 4,69 gramas de álcool por litro de sangue (g/l)
4,69 gramas de álcool por litro de sangue (g/l), foi a taxa de álcool de um condutor apanhado na A2. Este é um valor extremamente elevado e muito acima do limite permitido por lei em Portugal.
O acidente aconteceu ao quilómetro 28,7 da A2, no sentido Sul-Norte. Na sequência do despiste, o condutor foi submetido a um teste de alcoolemia, cujo resultado levou à sua detenção por suspeita de condução em estado de embriaguez.
A taxa registada corresponde a cerca de 9,4 vezes o limite geral de 0,5 g/l aplicável aos condutores em Portugal. Para os condutores em regime probatório e para determinadas categorias profissionais, o limite é ainda mais baixo: 0,2 g/l.
Em Portugal, conduzir com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l constitui crime. A lei prevê uma pena de prisão até um ano ou uma pena de multa até 120 dias, podendo também ser aplicada uma sanção acessória de inibição de conduzir.
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