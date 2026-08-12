Portugal: circular na estrada a mais de 180 km/h poderá vir a ser crime

Circular a velocidades superiores a 180 ou 200 km/h poderá passar a ser crime em Portugal. A possibilidade está a ser estudada pelo Governo no âmbito da revisão do Código da Estrada.

Cerca de 70% do novo Código da Estrada já está estabilizado

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, revelou esta quarta-feira que cerca de 70% do novo Código da Estrada já está estabilizado, estando ainda várias medidas em análise.

A eventual criminalização pretende reforçar o combate aos comportamentos mais perigosos ao volante. Atualmente, mesmo velocidades muito elevadas são, em determinadas circunstâncias, tratadas como contraordenações e não como crimes.

O Governo ainda não definiu o valor final. Os 180 e 200 km/h são, para já, valores em estudo, pelo que a medida poderá sofrer alterações antes de chegar a Conselho de Ministros.

A revisão do Código da Estrada deverá também incluir mais fiscalização, reforço dos radares e novas tecnologias para detetar infrações, incluindo excesso de velocidade e utilização do telemóvel durante a condução.

Para já, circular a mais de 180 km/h não é automaticamente crime em Portugal. A mudança dependerá da aprovação do novo enquadramento legal.