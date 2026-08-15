Porsche poderá pôr fim ao Taycan em 2030… e não haverá sucessor direto

O Taycan marcou a entrada da Porsche na era dos automóveis totalmente elétricos. Contudo, apesar das prestações impressionantes e do reconhecimento conquistado desde 2019, a berlina poderá estar a aproximar-se do fim da estrada.

Segundo informações ainda não confirmadas oficialmente pela fabricante alemã, a produção da atual geração deverá terminar, o mais tardar, em 2030. Para já, não estará previsto qualquer sucessor direto.

Taycan poderá desaparecer sem uma segunda geração

O Taycan foi um automóvel particularmente importante para a Porsche. Além de ser o seu primeiro modelo elétrico produzido em série, mostrou que uma viatura alimentada exclusivamente por baterias também poderia oferecer o desempenho e o comportamento normalmente associados à marca de Estugarda.

No entanto, a Porsche estará a reavaliar a continuidade do modelo. A Taycan deverá permanecer no mercado durante mais alguns anos, mas poderá abandonar definitivamente o catálogo no final da década.

Isto significa que, ao contrário de modelos históricos como o 911, o Cayenne ou o Panamera, o Taycan poderá não receber uma segunda geração. A informação deve, contudo, ser encarada como uma possibilidade: a Porsche ainda não anunciou oficialmente uma data para o fim da produção.

Aliás, a marca continua a aceitar encomendas para o Taycan do ano-modelo 2027, recentemente atualizado com novas funcionalidades e uma experiência de condução mais personalizável. Segundo a marca de Stuttgart, esta versão já pode ser encomendada nos seus centros.

Vendas perderam força

Apesar do bom arranque comercial, a procura pelo Taycan tem vindo a diminuir. Em 2025, foram entregues 27.701 unidades, uma queda de 6,4% face ao ano anterior, segundo o relatório anual da Porsche.

A tendência continuou no primeiro trimestre de 2026. Nesse período, a fabricante entregou 3420 exemplares, menos 19% do que nos primeiros três meses do ano anterior, de acordo com os dados oficiais da marca.

A desaceleração do mercado de elétricos premium, a perda de terreno na China e a forte desvalorização destes automóveis no mercado de usados estarão entre os fatores que pressionam o modelo.

Além disso, a Porsche já chegou a interromper temporariamente parte da produção em Zuffenhausen, ajustando a atividade da fábrica à menor procura. Esta paragem não representou o cancelamento imediato do Taycan, mas deixou claro que o ritmo de encomendas está abaixo das expectativas.

Porsche está a rever a estratégia elétrica

A possível despedida do Taycan insere-se numa revisão mais ampla da estratégia da Porsche. A marca apostou fortemente na eletrificação e chegou a apontar para uma quota de 80% de automóveis elétricos nas vendas globais até 2030.

A realidade do mercado obrigou, porém, a uma abordagem mais flexível. A Porsche pretende continuar a vender versões com motor de combustão e híbridas plug-in do Cayenne e do Panamera durante a próxima década. Paralelamente, prepara novas gerações destes modelos, conforme explicou na atualização oficial da sua estratégia de produto.

A aposta elétrica não termina com o Taycan. A gama contará com o Macan elétrico, o futuro Cayenne elétrico e um desportivo de dois lugares na família 718. Ainda assim, o eventual desaparecimento do Taycan deixará a Porsche sem uma berlina elétrica de altas prestações dedicada.

O fim do Taycan não é ainda uma certeza

Importa sublinhar que não existe, neste momento, uma confirmação oficial do fim do modelo. A Porsche poderá alterar os seus planos até 2030, sobretudo porque a evolução das baterias, dos custos de produção e da procura por elétricos continua difícil de prever.

Também não está excluída a possibilidade de outro automóvel assumir indiretamente o seu lugar. Uma futura versão elétrica do Panamera, por exemplo, poderia ocupar parte do espaço atualmente reservado ao Taycan, embora esse projeto também não esteja confirmado.

Por enquanto, o Taycan continua disponível e atualizado. Contudo, tudo indica que o automóvel que abriu as portas da eletrificação na Porsche poderá acabar por ser uma experiência de apenas uma geração.