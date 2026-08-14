Porsche ouve os puristas: 911 Carrera S volta a ter caixa manual

Numa altura em que a eletrificação e as transmissões automáticas dominam a indústria automóvel, a Porsche decidiu remar contra a maré. O 911 Carrera S volta a estar disponível com caixa manual, recuperando uma combinação que muitos entusiastas julgavam perdida.

Contudo, há um detalhe importante: para já, esta configuração será exclusiva do mercado norte-americano.

Porsche 911 Carrera S troca a rapidez pela ligação ao condutor

A transmissão automática PDK de oito velocidades é difícil de superar em eficácia. Troca de relação mais depressa, melhora os tempos de aceleração e permite explorar todo o desempenho do motor sem interrupções significativas.

Mas nem todos os compradores de um Porsche procuram apenas números. Para estes condutores, a marca alemã criou o denominado MT Package, que equipa o 911 Carrera S com uma caixa manual de seis velocidades.

O objetivo não é tornar o automóvel mais rápido, mas devolver ao condutor uma participação que as transmissões modernas foram gradualmente eliminando.

A caixa fica ligada ao conhecido motor boxer de seis cilindros, 3,0 litros e dois turbocompressores. Este bloco entrega 473 hp, aproximadamente 480 cv, e 348 kW, enviados exclusivamente para as rodas traseiras. A potência permanece, assim, igual à da versão equipada com PDK.

MT Package é muito mais do que uma caixa manual

A Porsche não se limitou a retirar a transmissão PDK e a colocar uma alavanca entre os bancos. O pacote reúne vários componentes destinados a dar ao Carrera S um comportamento mais envolvente.

Entre o equipamento incluído encontram-se:

Direção ativa no eixo traseiro;

Suspensão desportiva PASM, rebaixada em 10 milímetros;

Pacote Sport Chrono;

Jantes de aperto central;

Volante desportivo GT;

Elementos exteriores SportDesign;

Punho da caixa em madeira de nogueira.

Este último pormenor reforça o caráter especial da versão. É também uma referência visual às propostas mais clássicas da Porsche, numa cabine que se tornou progressivamente mais digital.

A transmissão manual inclui ainda um sistema automático de ajuste das rotações nas reduções. Naturalmente, o condutor poderá desligá-lo se quiser executar pessoalmente a tradicional manobra de ponta-tacão.

Menos veloz, mas provavelmente mais divertido

A versão com caixa PDK continua a ser a escolha certa para quem procura os melhores tempos por volta ou a aceleração mais rápida possível. Com o Sport Chrono, o Carrera S automático consegue cumprir a aceleração dos 0 aos 100 km/h em cerca de 3,1 segundos e atingir aproximadamente 307 km/h.

O modelo manual não deverá acompanhar estes números. A interrupção da potência durante cada mudança e a própria intervenção humana tornam inevitável a perda de alguns décimos.

Ainda assim, esta diferença poderá ser precisamente aquilo que torna o carro mais interessante. Num desportivo com este nível de potência, a caixa manual permite prolongar a experiência e acrescenta uma dimensão mecânica que nenhuma patilha no volante consegue reproduzir.

Uma opção exclusiva da América do Norte

A má notícia para os clientes europeus é que o novo Carrera S manual foi preparado exclusivamente para os Estados Unidos e Canadá. Na Europa, o modelo continua listado com a transmissão automática PDK.

Esta limitação poderá estar relacionada com homologações, emissões e com a procura específica do mercado norte-americano. Não seria, aliás, a primeira vez que um fabricante desenvolve uma versão manual especialmente para os clientes dos Estados Unidos.

Nos EUA, o pacote MT acrescenta cerca de 10.900 dólares ao Carrera S. O preço anunciado começa nos 167.100 dólares para o Coupé e nos 181.000 dólares para o Cabriolet, antes da taxa de entrega de 2.350 dólares. As primeiras unidades deverão chegar aos clientes no final de 2026.

As caixas manuais ainda não desapareceram

A decisão da Porsche mostra que existe espaço para soluções menos eficientes, mas emocionalmente mais relevantes. A caixa manual já não é necessária para obter o máximo desempenho; transformou-se num equipamento escolhido deliberadamente pela experiência que proporciona.

O 911 Carrera S manual será provavelmente mais lento do que o equivalente PDK. Também exigirá mais trabalho e atenção ao condutor. Contudo, para os puristas, estas não são desvantagens, são precisamente as razões para o escolher.

Resta saber se a Porsche acabará por trazer esta configuração para a Europa. Gostaria de ver o novo 911 Carrera S manual nas estradas portuguesas?