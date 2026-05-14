Porsche não desiste e esta patente muda tudo nos motores de combustão

A refrigeração a ar faz parte da história da Porsche, tal como os motores boxer. A marca alemã patenteou um sistema de refrigeração híbrida para blocos de alto desempenho, uma solução interessante para os puristas, mas que vai muito mais longe.

Não, o 911 não será elétrico

A Porsche já deixou claro que o 911 não será elétrico, nem a curto nem a médio prazo, e isso significa que também não optarão pela solução intermédia do híbrido plug-in.

O híbrido é, por agora, a única opção para reduzir as emissões poluentes e o consumo de combustível, mas surgiu um problema importante com as novas normas anticontaminação, algo que está diretamente relacionado com estas patentes que foram filtradas do registo de propriedade intelectual alemão.

Os mais recentes requisitos de emissões impostos pela Europa já não permitem às marcas usar uma dose extra de combustível para refrigerar os motores, pelo que têm de encontrar uma fórmula para reduzir as elevadas temperaturas.

A Porsche idealizou um sistema de refrigeração híbrido, que combina tanto o líquido como uma das soluções mais admiradas da história do fabricante, e que terminou no final dos anos 90, quando a geração 993 concluía a sua vida comercial.

Porsche redireciona o fluxo de ar natural à sua vontade

A geração 996 foi a primeira a contar com refrigeração líquida. O fabricante decidiu proteger este sistema, mas acabou por vir a público devido à importância que tem e a quem apresentou o pedido.

A patente, com a referência «10 2025 114 052.9», descreve em nove desenhos o funcionamento deste novo sistema de refrigeração híbrido para motores centrais e traseiros.

O sistema conta com os componentes habituais da refrigeração líquida, o seu próprio circuito, bomba de água, líquido refrigerante e radiador, aos quais se junta a refrigeração a ar, mas de forma ativa.

Os motores, de qualquer marca, beneficiam do fluxo de ar de forma indireta, pelo que a Porsche procura que esse ar participe de forma mais ativa dentro do compartimento do motor.

A documentação da patente explica que o motor não está montado exposto na traseira, como é habitual, mas dentro de uma estrutura de ar quase totalmente fechada que funciona como um grande canal técnico de ar, através do qual o ar de refrigeração é conduzido, impulsionado por um potente ventilador que aspira ar fresco e o direciona primeiro através do radiador.

Depois, o ar flui diretamente em torno do bloco do motor, bem como do turbo e do sistema de escape, antes de ser finalmente expulso pela traseira.

A tecnologia de ar reversível que só à Porsche ocorreria

Direcionar este fluxo de ar é o desafio seguinte, já que o interior do compartimento do motor costuma apresentar formas irregulares, condicionadas pela própria carroçaria.

A fórmula de estabelecer um sistema de fluxo de ar controlado ativamente, mas que funcione como um sistema natural, é mais do que inteligente. Esta tecnologia recorda muito os históricos motores refrigerados a ar da Porsche, nos quais grandes ventiladores enviavam o ar para os componentes mais quentes.

Isto é resolvido recuperando um detalhe técnico dos antigos motores boxer, as aletas instaladas no cárter. Estas encarregam-se de aumentar a superfície do motor, melhorando assim a dissipação do calor para o ar em circulação.

Em combinação com o fluxo de ar ativo, cria-se um efeito de refrigeração adicional ao convencional sistema a água.

Um dos detalhes curiosos é o tamanho do ventilador. Quando normalmente isto é mantido em segredo, a marca afirma abertamente na descrição da patente que o ventilador será concebido para mover cerca de 164 metros cúbicos de ar por minuto; mais do dobro dos ventiladores dos anteriores modelos 911 refrigerados a ar.

Está claro que a Porsche apostou fortemente nesta patente de dupla refrigeração, mas ela não estaria completa sem repensar um componente cuja localização atual acrescenta um peso significativo.

Em qualquer uma das versões do atual 911, os radiadores encontram-se na dianteira e o motor na traseira, obrigando à existência de condutas de refrigeração que percorrem todo o comprimento do carro. Nesta patente, os radiadores foram reposicionados para ambos os lados do motor.

Porsche transforma aerodinâmica, eficiência, refrigeração e peso de uma só vez

Esta localização reduz o peso, permite bombas de água mais pequenas, menos líquido refrigerante e melhora também a aerodinâmica frontal, ao praticamente eliminar as entradas de ar.

Um detalhe tão curioso quanto o tamanho do ventilador. Mas a Porsche não pensou apenas na refrigeração, também considerou a aerodinâmica, o design, o peso e até a eficiência. A patente indica ainda que o fluxo de ar pode ser reversível, sendo utilizado para a fase de aquecimento.

Os motores de combustão são particularmente ineficientes e geram muitas emissões durante os arranques a frio, pelo que inverter o fluxo permite atingir mais rapidamente a temperatura ideal de funcionamento, reduzindo emissões, melhorando a eficiência e diminuindo o desgaste mecânico.

Ninguém sabe se a Porsche levará este sistema para produção em série. É verdade que a grande maioria das patentes serve apenas para validar tecnicamente novas ideias, mas a marca conta com um grande número de unidades de testes do 911 e nem todas correspondem a uma nova versão, sendo algumas simples mulas de ensaio.

Conhecendo a Porsche, não seria surpreendente que já tivesse realizado testes em condições reais; caso contrário, dificilmente saberia o valor exato do ventilador com tanta precisão. Para esta geração do 911 parece difícil, mas para a próxima…