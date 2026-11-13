Porsche critica acrobacias do Tesla Roadster e revela o que define um supercarro

A rivalidade entre as marcas de desportivos ganhou um novo capítulo em Berlim. Michael Leiters, o atual diretor executivo da Porsche, aproveitou uma conferência automóvel para criticar abertamente a estratégia de comunicação da Tesla. O alvo foi a apresentação do novo Roadster, onde o modelo elétrico realizou um salto com rotação no ar através de propulsores desenvolvidos com a ajuda da SpaceX.

Para o responsável da fabricante alemã, o espetáculo pirotécnico não faz parte do ADN de um automóvel de alta performance. Leiters garantiu que a Porsche pretende afastar-se por completo deste tipo de efeitos e demonstrações teatrais, preferindo focar-se em inovação tecnológica tangível e na ligação direta entre o condutor e a máquina. Curiosamente, ambas as marcas revelaram os seus modelos de topo no passado dia 15 de outubro, mas as abordagens não podiam ser mais distintas.

O espetáculo dos propulsores contra a condução pura

Enquanto Elon Musk apostou numa rampa curva e em gás comprimido para criar um momento viral, a Tesla continua sem apresentar datas concretas de produção ou preços finais. O projeto do segundo Roadster arrasta-se há quase nove anos desde o protótipo inicial de 2017, apontando agora para 2028. A marca promete acelerações dos 0 aos 96 km/h abaixo de 0,9 segundos na versão Thrust e uma variante Rocket de lugar único com propulsores, mas que não terá homologação para circular na via pública.

Na prática, os propulsores de gás frio funcionam apenas em rajadas muito curtas e dependem de recargas demoradas, o que limita a utilidade real fora das pistas de demonstração. Além disso, a autonomia anunciada caiu dos mais de 990 quilómetros prometidos originalmente para pouco acima dos 480 quilómetros. Nem todos na indústria partilham do ceticismo alemão, já que Benedetto Vigna, líder da Ferrari, atribuiu nota máxima à apresentação da Tesla no mês passado.

A resposta da Porsche chama-se Mission S

Em Estugarda, a resposta ao elétrico americano assume a forma do protótipo Mission S, um desportivo de motor central posicionado acima do icónico 911. A Porsche quer regressar ao segmento dos hipercarros pela primeira vez desde o fim do 918 Spyder em 2015, mas sem abandonar a mecânica tradicional. Os primeiros detalhes técnicos apontam para um motor a gasolina de oito cilindros ou uma solução híbrida, mantendo controlos físicos no habitáculo, menos ecrãs táteis e um conta-rotações que chega às 8.000 rpm.

Esta aposta surge num momento delicado para as contas da marca germânica, pressionada pela quebra nas vendas no mercado chinês. Em vez de procurar volume de produção, Leiters quer aumentar a exclusividade e o preço médio por unidade vendida para recuperar margens de lucro, apontando diretamente à clientela da Ferrari. A recetividade inicial dos potenciais compradores ao Mission S terá sido bastante positiva, abrindo até a porta a uma caixa manual caso exista procura suficiente que justifique o investimento.

No fundo, estamos perante duas visões opostas sobre o futuro dos desportivos de topo. De um lado, a Tesla vende o sonho da propulsão espacial e de números extremos no papel, mesmo que o carro continue longe das estradas. Do outro, a Porsche confia na engenharia mecânica e na experiência de condução para convencer quem tem centenas de milhares de euros para gastar num automóvel de coleção.