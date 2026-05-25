Porsche Cayenne Electric: conduzimos o Porsche de produção mais potente de sempre

A Porsche entrou numa nova fase do Cayenne. O SUV que durante anos foi o modelo de volume da marca passou a ter uma geração totalmente elétrica, mantendo a filosofia da casa: versões distintas, mas todas com foco na performance, conforto e utilização diária. Marselha foi o nosso palco para deslumbrar com o Porsche Cayenne Electric que descola a alma do corpo.

Fomos conduzir o Porsche Cayenne Electric

Há carros que representam uma evolução. E depois há aqueles que mostram para onde a marca quer seguir nos próximos anos. O novo Porsche Cayenne elétrico entra claramente nesta segunda categoria. Mantém o ADN do SUV que ajudou a transformar a Porsche, mas acrescenta uma plataforma totalmente nova, mais potência, mais tecnologia e soluções aerodinâmicas inéditas.

Conduzimos aquele que é, até agora, o Porsche de produção mais potente alguma vez produzido e percebemos que a eletrificação não mudou o carácter do Cayenne… apenas elevou a fasquia. Sim, há a Porsche e depois os outros!

As várias versões do Porsche Cayenne elétrico

É importante apresentar o que existe nesta gama. São números que fazem a diferença num momento tão sensível do ponto de vista da eletrificação e do receio de algumas marcas em perder o seu ADN.

Assim, a gama organiza-se em três níveis principais.

Porsche Cayenne Electric

É o modelo de entrada, mas dificilmente pode ser chamado “base”.

Até 442 cv em Overboost com Launch Control

0 aos 100 km/h em 4,8 segundos

Velocidade máxima de 230 km/h

Autonomia WLTP entre 576 e 643 km

Tração integral de série

Digamos que, depois de o conduzirmos, esta será a versão mais racional da gama. Mantém prestações fortes sem entrar no território extremo do Turbo.

Permite uma condução desportiva, de luxo e com poucos desafios para quem quer segurança, performance e muita emoção. Sim, este carro tem muito de emoção.

Porsche Cayenne S Electric

Aqui já entramos noutro patamar. Eventualmente, aquele este modelo será o equilíbrio da gama. Os números assim o mostram:

Até 666 cv em Overboost

0 aos 100 km/h em 3,8 segundos

Suspensão mais orientada para condução dinâmica

Jantes Aero específicas e elementos exteriores próprios

É provavelmente a versão mais interessante para quem quer um Cayenne elétrico muito rápido sem entrar nos valores do Turbo.

Porsche Cayenne Turbo Electric

É o topo absoluto. E, acreditem, se fazem, por desafio, curiosidade ou loucura, um overboost... quem está no lugar do passageiro, vai sentir "literalmente" a alma a abandonar o corpo por alguns segundos.

Estes números fazem deste SUV o carro mais poderoso da Porsche.

Até 1.156 cv em Overboost

0 aos 100 km/h em apenas 2,5 segundos

Binário até 1.500 Nm

Suspensão e gestão eletrónica mais agressivas para elevada estabilidade

Há aqui números que devem ser sublinhados. Começamos pelos 1.156 cv. Depois os 1.500 Newton-metro, valores que no papel são grandes, no carro e em abuso são extraordinários.

Não há dúvidas, conduzimos um SUV que entra diretamente em território de superdesportivo.

As cores também têm a sua importância Um detalhe curioso no novo Porsche Cayenne elétrico está na forma como a Porsche escolheu dar identidade à paleta de cores. Entre os tons disponíveis surgem duas referências com ligação direta a Portugal: Algarve Blue Metallic e Madeira Gold Metallic. O Algarve Blue Metallic procura reproduzir os tons profundos e luminosos da costa algarvia, numa mistura entre azul atlântico e reflexos que mudam conforme a incidência da luz. É uma cor mais emocional e dinâmica, escolhida para destacar as linhas musculadas e o lado tecnológico do novo SUV elétrico. Já o Madeira Gold Metallic segue um caminho diferente. O dourado quente remete para a paisagem montanhosa da Madeira, para a luz mais intensa e para os tons naturais que caracterizam a ilha. No Cayenne elétrico, cria um contraste interessante com a imagem habitualmente mais agressiva do modelo e aproxima-o de um registo mais elegante e exclusivo. São pequenos detalhes, mas mostram como a Porsche continua a usar nomes e tonalidades para contar histórias e criar ligação emocional com determinados territórios, neste caso com duas regiões portuguesas reconhecidas mundialmente pela sua identidade visual.

O que é comum a todas as versões

Há um aspecto ao qual a Porsche dedicou muito cuidado para tornar este bólide muito interessante, da versão base, até à versão Tudo. Estamos a falar na base técnica partilhada.

Quer isto dizer que, apesar das diferenças de potência, o core, o núcleo basilar das funcionalidades do Cayenne Electric são transversais. E isso premeia quem escolhe qualquer menos, menos o mais "potente".

Todos incluem, então:

Arquitetura elétrica de 800 V

Carregamento DC até 400 kW

Tração integral

Suspensão pneumática adaptativa

Direção às rodas traseiras disponível

Capacidade de reboque até 3,5 toneladas

Novo cockpit digital com forte orientação para o condutor

Outro detalhe interessante: o Cayenne estreia carregamento por indução opcional em casa através do sistema da Porsche, com carregamento até 11 kW sem cabos.

Este sistema estará disponível a partir do segundo semestre de 2026.

O que há realmente de novo no design?

À primeira vista continua claramente a ser um Cayenne, mas a Porsche alterou muito mais do que parece. Aliás, para os puristas, esta abordagem inicialmente pareceu "demais", até que a velha máxima deu razão aos designers da marca de Stuttgart: primeiro, estranha-se, mas depois... bem, depois entranha-se de tal forma!

Contudo, há a assinalar mudanças importantes. Estas são algumas das mais sublinhadas quando avaliamos lado a lado os dois modelos:

Frente mais limpa e baixa

Óticas integradas numa linguagem mais próxima do Macan elétrico

Perfil mais esculpido para melhorar eficiência

Traseira mais horizontal e tecnológica

Interior com área digital maior do que em qualquer Cayenne anterior

Na variante Coupé, o tejadilho desce mais cedo, inspirado no 911, reduzindo o coeficiente aerodinâmico para 0,23 e ajudando autonomia.

Atenção, estamos a falar de um SUV que pesa entre 2,5 e 2,7 toneladas e que tem quase 5 metros de comprimento e 2 de largura.

A Porsche também trouxe mais entretenimento. Agora é possível descarregar aplicações de categorias como streaming ou jogos.

Tudo isto para tirar proveito com um headset Bluetooth, um controlador Bluetooth, aproveitando claramente as grandes qualidades do ecrã grande para o passageiro.

As abas aerodinâmicas da versão Turbo

O Turbo recebe elementos ativos de gestão de ar. Entre eles:

entradas de ar com abertura variável;

controlo ativo do fluxo para refrigeração e redução de resistência;

spoiler adaptativo;

elementos inferiores que ajudam estabilidade a alta velocidade.

E o som... o barulho, existe?

Na versão Turbo do novo Porsche Cayenne elétrico, a Porsche criou um som artificial que tenta fazer algo diferente do habitual nos elétricos, Assim, em vez de simular um motor a combustão, construiu uma assinatura sonora própria, mais próxima de uma turbina e de um impulso elétrico contínuo.

O resultado é um som grave e tecnológico, que aumenta de intensidade com a aceleração e acompanha a entrega instantânea de potência. Há uma presença mais marcada em acelerações fortes e modos de condução mais desportivos, enquanto em utilização normal continua relativamente discreto para preservar o conforto.

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No Turbo, esse ambiente sonoro foi afinado para transmitir mais sensação de velocidade e ligação emocional ao condutor, funcionando quase como uma banda sonora dinâmica para acompanhar os mais de 1.100 cv do SUV.

Atenção, não tenta parecer um V8. Tenta soar ao que a Porsche acredita que deve ser um desportivo elétrico.

Preços em Portugal

O posicionamento de preço do novo Porsche Cayenne elétrico é curioso porque, olhando apenas para os números, parece caro. Mas quando se cruza o preço com aquilo que entrega, entra num território diferente do habitual nos SUV elétricos premium.

Versão SUV:

Cayenne Electric : 110.086 €

: 110.086 € Cayenne S Electric : 132.315 €

: 132.315 € Cayenne Turbo Electric: 171.919 €

Versão Coupé:

Cayenne Coupé Electric : 114.226 €

: 114.226 € Cayenne S Coupé Electric : 136.546 €

: 136.546 € Cayenne Turbo Coupé Electric: 175.089 €

Estes são os valores para Portugal continental, antes de extras e despesas administrativas.

O que pode interessar a quem está a pensar comprar

Se o objetivo for fazer muitos quilómetros, o Cayenne Electric “normal” já entrega autonomia e prestações muito elevadas. Se existir interesse em condução mais emocional e sem entrar em exageros, o S Electric parece ser o ponto de equilíbrio.

O Turbo é quase um produto de demonstração tecnológica. É impressionante, mas já entra num território onde o desempenho ultrapassa largamente o que é utilizável em estrada aberta. Há poucas formas elegantes de o dizer: mas este SUV é um animal.