Porsche afasta superdesportivo elétrico Mission S: “Não há procura neste segmento”

O futuro dos superdesportivos da Porsche vai continuar a ter espaço para motores de combustão. O Mission S antecipa uma nova proposta acima do 911, mas uma versão totalmente elétrica está fora dos planos. A explicação do CEO é simples: os clientes deste segmento não a procuram.

A Porsche apresentou o Mission S a 15 de outubro, em Nova Iorque, e deixou uma indicação sobre o caminho que pretende seguir. O conceito antecipa uma nova plataforma de motor central, destinada a alargar a oferta da marca no topo da gama.

Quanto à possibilidade de esta arquitetura dar origem a um elétrico, Michael Leiters foi direto:

Não haverá um veículo elétrico nesta plataforma porque não há procura por um elétrico neste segmento.

Combustão e híbridos continuam em cima da mesa

A nova arquitetura poderá receber motorizações de combustão, híbridas e híbridas plug-in. A flexibilidade permitirá adaptar os futuros modelos às preferências dos compradores e às exigências dos diferentes mercados.

O exemplar apresentado tinha um motor boxer de seis cilindros, mas as informações apontam para a possibilidade de uma solução de oito cilindros no futuro modelo. A configuração definitiva continua por confirmar.

O Mission S deve, por isso, ser entendido como uma antecipação do que poderá chegar à estrada.

Menos ecrãs, mais atenção à condução

No habitáculo, há outra escolha que merece destaque. A Porsche dispensou um ecrã central fixo e um ecrã dedicado ao passageiro.

Em alternativa, propõe um suporte retrátil compatível com MagSafe, permitindo utilizar o smartphone para navegação ou informação quando necessário.

Os comandos físicos convivem com elementos digitais. Atrás do volante surgem cinco instrumentos circulares, com um conta-rotações central de ponteiro analógico.

A disposição dos instrumentos adapta-se ao modo de condução selecionado, reforçando a atenção dada ao condutor.

Um novo lugar acima do 911

A ambição vai além de criar um automóvel exclusivo de produção pontual. A Porsche pretende estabelecer uma oferta permanente de superdesportivos acima do 911, apoiada nesta nova plataforma.

O Mission S reúne, assim, duas ideias para o futuro da marca: uma gama mais ampla no topo e uma experiência de condução que combina tecnologia com interação física.