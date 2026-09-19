Porsche acaba com o cabo: Cayenne Electric já pode carregar simplesmente estacionando
A Porsche acaba de colocar em produção uma tecnologia que poderá mudar uma das rotinas mais básicas de quem conduz um carro elétrico: chegar a casa e ligar o cabo de carregamento. No novo Cayenne Electric, esse gesto pode simplesmente desaparecer.
O sistema Porsche Wireless Charging permite carregar a bateria com até 11 kW sem qualquer ligação física. Basta estacionar o Cayenne sobre uma placa instalada no chão e o carregamento começa automaticamente.
E esta tecnologia tem um significado especial para nós. Quando conduzimos o novo Porsche Cayenne Electric em Marselha, já tínhamos destacado precisamente esta solução como uma das novidades tecnológicas mais interessantes do SUV.
Conduzimos o Cayenne e agora uma das suas promessas tornou-se realidade
No nosso ensaio ao Porsche Cayenne Electric conduzimos aquele que, na versão Turbo, é o Porsche de produção mais potente de sempre.
Falamos de um SUV capaz de chegar aos 1.156 cv em Overboost, entregar até 1.500 Nm e acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,5 segundos. Mas nem tudo neste Cayenne gira em torno da potência.
A arquitetura elétrica de 800 V permite carregamentos rápidos DC até 400 kW e, em condições ideais, passar dos 10 aos 80% em menos de 16 minutos.
No nosso ensaio referimos também outra característica bastante menos espetacular nos números, mas potencialmente muito mais importante no quotidiano: o carregamento por indução. Agora está efetivamente a chegar aos clientes.
Como funciona o Porsche Wireless Charging?
O princípio é semelhante ao carregamento sem fios que utilizamos num smartphone, embora naturalmente a escala e a potência sejam muito diferentes.
O sistema utiliza duas unidades. Existe uma placa instalada no chão da garagem ou do lugar de estacionamento e uma segunda unidade recetora instalada na parte inferior do Cayenne, atrás do eixo dianteiro.
NEWS: Porsche has announced that its 2026 Cayenne EV will be able to wirelessly charge in your home.
It can charge at speeds up to 11kW. The World Premiere of the Cayenne EV will happen later this year. It will be the first model that can be ordered with optional Porsche… pic.twitter.com/37LszeCfdt
— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) September 4, 2025
Quando o automóvel fica corretamente posicionado, as duas bobinas estabelecem um acoplamento indutivo e a energia é transferida através de um campo magnético. A potência pode chegar aos 11 kW.
Ou seja, estamos praticamente perante a potência de uma wallbox doméstica trifásica de 11 kW, mas sem cabo.
Estacionar passa a significar carregar
É provavelmente aqui que esta tecnologia se torna realmente interessante. O condutor chega a casa, estaciona o Cayenne no local habitual e ativa o modo de estacionamento. A partir daí, o automóvel e a base tratam do resto. O sistema reconhece a placa e inicia automaticamente o carregamento.
O Surround View ajuda inclusivamente o condutor a colocar o veículo na posição correta sobre a base. Existe alguma tolerância no alinhamento: segundo a Porsche, um desvio até cerca de 10 centímetros não impede o funcionamento do sistema.
Na prática, o processo passa a ser:
estacionar → sair do carro → carregar.
Não há cabo para retirar da wallbox, não é necessário abrir a porta de carregamento e não existe qualquer ficha para ligar.
Mas carregar sem fios não desperdiça muita energia?
Esta será provavelmente uma das primeiras questões. A Porsche anuncia uma eficiência superior a 90%. A transferência é realizada apesar de existir uma distância de aproximadamente 12 a 18 centímetros entre a placa instalada no chão e o recetor colocado na parte inferior do Cayenne.
Há inevitavelmente perdas relativamente a uma ligação física, mas os valores começam a aproximar esta tecnologia do carregamento AC convencional.
A própria Porsche refere que o desempenho e os tempos de carregamento são semelhantes aos obtidos através de uma wallbox com cabo.
E se passar uma pessoa, um animal ou ficar um objeto metálico na placa?
Transmitir 11 kW através de indução exige naturalmente vários sistemas de segurança.
A base consegue detetar objetos metálicos que estejam sobre a placa. Caso, por exemplo, umas chaves fiquem na zona de carregamento, o sistema pode interromper o processo para impedir o seu aquecimento.
Existe igualmente deteção de seres vivos. Sensores monitorizam a zona e podem interromper o carregamento caso uma pessoa ou um animal se aproxime da área considerada crítica.
A placa foi ainda concebida para poder ser instalada no exterior, não ficando limitada a garagens fechadas.
O carregamento também pode ser controlado pelo smartphone
O Porsche Wireless Charging está integrado na aplicação My Porsche. É possível acompanhar o processo de carregamento e definir horários, mantendo funcionalidades já existentes no carregamento AC tradicional.
O sistema pode ainda trabalhar com vários veículos autenticados, aproximando a experiência daquela que já existe com uma wallbox inteligente.
Já não é nova a tecnologia na Porsche, a novidade é a potência. A anterior senão estou errado era de 500kW.