Porsche acaba com o cabo: Cayenne Electric já pode carregar simplesmente estacionando

A Porsche acaba de colocar em produção uma tecnologia que poderá mudar uma das rotinas mais básicas de quem conduz um carro elétrico: chegar a casa e ligar o cabo de carregamento. No novo Cayenne Electric, esse gesto pode simplesmente desaparecer.

O sistema Porsche Wireless Charging permite carregar a bateria com até 11 kW sem qualquer ligação física. Basta estacionar o Cayenne sobre uma placa instalada no chão e o carregamento começa automaticamente.

E esta tecnologia tem um significado especial para nós. Quando conduzimos o novo Porsche Cayenne Electric em Marselha, já tínhamos destacado precisamente esta solução como uma das novidades tecnológicas mais interessantes do SUV.

Conduzimos o Cayenne e agora uma das suas promessas tornou-se realidade

No nosso ensaio ao Porsche Cayenne Electric conduzimos aquele que, na versão Turbo, é o Porsche de produção mais potente de sempre.

Falamos de um SUV capaz de chegar aos 1.156 cv em Overboost, entregar até 1.500 Nm e acelerar dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,5 segundos. Mas nem tudo neste Cayenne gira em torno da potência.

A arquitetura elétrica de 800 V permite carregamentos rápidos DC até 400 kW e, em condições ideais, passar dos 10 aos 80% em menos de 16 minutos.

No nosso ensaio referimos também outra característica bastante menos espetacular nos números, mas potencialmente muito mais importante no quotidiano: o carregamento por indução. Agora está efetivamente a chegar aos clientes.

Como funciona o Porsche Wireless Charging?

O princípio é semelhante ao carregamento sem fios que utilizamos num smartphone, embora naturalmente a escala e a potência sejam muito diferentes.

O sistema utiliza duas unidades. Existe uma placa instalada no chão da garagem ou do lugar de estacionamento e uma segunda unidade recetora instalada na parte inferior do Cayenne, atrás do eixo dianteiro.

Quando o automóvel fica corretamente posicionado, as duas bobinas estabelecem um acoplamento indutivo e a energia é transferida através de um campo magnético. A potência pode chegar aos 11 kW.

Ou seja, estamos praticamente perante a potência de uma wallbox doméstica trifásica de 11 kW, mas sem cabo.

Estacionar passa a significar carregar

É provavelmente aqui que esta tecnologia se torna realmente interessante. O condutor chega a casa, estaciona o Cayenne no local habitual e ativa o modo de estacionamento. A partir daí, o automóvel e a base tratam do resto. O sistema reconhece a placa e inicia automaticamente o carregamento.

O Surround View ajuda inclusivamente o condutor a colocar o veículo na posição correta sobre a base. Existe alguma tolerância no alinhamento: segundo a Porsche, um desvio até cerca de 10 centímetros não impede o funcionamento do sistema.

Na prática, o processo passa a ser:

estacionar → sair do carro → carregar.

Não há cabo para retirar da wallbox, não é necessário abrir a porta de carregamento e não existe qualquer ficha para ligar.

Mas carregar sem fios não desperdiça muita energia?

Esta será provavelmente uma das primeiras questões. A Porsche anuncia uma eficiência superior a 90%. A transferência é realizada apesar de existir uma distância de aproximadamente 12 a 18 centímetros entre a placa instalada no chão e o recetor colocado na parte inferior do Cayenne.

Há inevitavelmente perdas relativamente a uma ligação física, mas os valores começam a aproximar esta tecnologia do carregamento AC convencional.

A própria Porsche refere que o desempenho e os tempos de carregamento são semelhantes aos obtidos através de uma wallbox com cabo.

E se passar uma pessoa, um animal ou ficar um objeto metálico na placa?

Transmitir 11 kW através de indução exige naturalmente vários sistemas de segurança.

A base consegue detetar objetos metálicos que estejam sobre a placa. Caso, por exemplo, umas chaves fiquem na zona de carregamento, o sistema pode interromper o processo para impedir o seu aquecimento.

Existe igualmente deteção de seres vivos. Sensores monitorizam a zona e podem interromper o carregamento caso uma pessoa ou um animal se aproxime da área considerada crítica.

A placa foi ainda concebida para poder ser instalada no exterior, não ficando limitada a garagens fechadas.

O carregamento também pode ser controlado pelo smartphone

O Porsche Wireless Charging está integrado na aplicação My Porsche. É possível acompanhar o processo de carregamento e definir horários, mantendo funcionalidades já existentes no carregamento AC tradicional.

O sistema pode ainda trabalhar com vários veículos autenticados, aproximando a experiência daquela que já existe com uma wallbox inteligente.