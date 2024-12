Por que razão as gigantes tecnológicas estão a apostar na energia nuclear?

À medida que as gigantes tecnológicas se esforçam por mais avanços, descobrem que as suas necessidades energéticas estão a contrariar os seus objetivos de sustentabilidade. É perante este dilema que a energia nuclear surge como uma alternativa viável.

A Inteligência Artificial (IA) tem tomado as manchetes, com os centros de dados que alimentam os modelos, bem como a computação em nuvem, a levar a procura e a produção de energia a novos limites.

De tal forma que a utilização global de eletricidade poderá aumentar até 75% até 2050, segundo o Departamento de Energia dos Estados Unidos, com as ambições da indústria tecnológica em matéria de IA a serem responsáveis por grande parte do aumento.

De acordo com a CNBC, à medida que as gigantes tecnológicas se esforçam por conduzir mais avanços tecnológicos e tratar da sua implementação, muitas delas estão a descobrir que as suas necessidades energéticas estão a contrariar os seus objetivos de sustentabilidade.

Depois de anos a apostar nas energias renováveis, as empresas tecnológicas estão, agora, a voltar-se para a energia nuclear devido à sua capacidade de fornecer grandes quantidades de energia de uma forma mais eficiente e sustentável.

Conforme já vimos, empresas como a Google, Amazon, Microsoft e Meta estão entre os nomes mais conhecidos que estão a explorar ou a investir em projetos de energia nuclear.

Impulsionados pela procura de energia dos seus centros de dados e modelos de IA, os anúncios feitos no sentido da utilização de energia nuclear marcam o início de uma tendência no setor.

O que estamos a ver é que a energia nuclear tem muitos benefícios. É uma fonte de eletricidade isenta de carbono. É uma fonte de eletricidade que pode estar sempre ligada e funcionar a toda a hora. E tem um enorme impacto económico.

Explicou Michael Terrell, diretor sénior de energia e clima da Google.

Depois de a energia nuclear ter sido amplamente descartada devido a receios generalizados relativamente aos riscos de segurança, além da desinformação que extrapolou estas preocupações, os especialistas estão a elogiar os recentes investimentos na alternativa.

Em declarações à CNBC, Dan Yergin, um veterano de longa data do mercado da energia, falou de um "renascimento nuclear" que poderá acelerar uma transformação energética nos Estados Unidos, onde a maioria das gigantes tecnológicas está sediada, e em todo o mundo.