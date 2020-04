Polícia tailandesa transforma 7 Tesla Model 3 em carros de patrulha

Com os tempos que se avizinham, os carros elétricos poderão ser um investimento útil. A Tesla sabe disso e tem reforçado a sua produção, além de estender a sua ação a vários mercados, como incentivo à utilização destes carros elétricos. Nesse sentido, a Tesla entregou uma frota inteira de carros elétricos Model 3 à polícia tailandesa. Estes veículos foram transformados em carros de patrulha da polícia.

Há várias forças policiais que já optaram por elétricos, dos Estados Unidos à Suíça, há patrulhas que já não poluem!

Polícia com carros elétricos

Cada vez há mais departamentos das forças policiais a apostar em carros elétricos para as suas patrulhas. Nos Estados Unidos existem vários departamentos de polícia com carros, como, por exemplo, o de Fremont, que tem Teslas Model S. Já na Europa, é a Suíça que também tem uma frota de pelo menos 7 Model X e 13 Hyundai Kauai.

No Dubai, a polícia quer a Cybertruck a patrulhar as ruas e agora na Tailândia, irão vigiar as estradas com um elétrico de 400 mil dólares!

Segundo algumas informações, há cerca de uma dúzia de departamentos de polícia que se tornaram elétricos com veículos Tesla. Alguns departamentos começaram mesmo a modernizar-se para modelos mais recentes, como aconteceu com o Departamento de Polícia de Bargersville, Indiana. Têm desde o início do ano veículos Tesla Modelo 3. Por detrás destas opções estão os custos, que baixaram.

Polícia da Tailândia gasta 400 mil dólares em cada Tesla

Agora, a polícia tailandesa também vê a vantagem de se tornar elétrica com o Model 3 da empresa de Elon Musk. De acordo com documentos inicialmente relatados pela Blink Drive, a polícia tailandesa comprou uma frota de 7 veículos Model 3 e transformou-os em veículos de patrulha.

Qual foi a causa para a aposta na Tailândia, não foi a poupança?

Conforme as informações, o argumento da poupança no combustível, embora exista, não foi o determinante. Referem mesmo que a decisão provavelmente não foi financeira, uma vez que a frota supostamente custou à polícia tailandesa 89 milhões de baht tailandeses (2,73 milhões de euros) ou mais de 368.000 euros por veículo (com equipamento de patrulha). Isto porque a Tailândia tem um custo de compra de carros notoriamente alto devido aos regulamentos locais. Cada carro destes, depois de impostos, custará cerca de 185 mil euros e serão pagos durante 5 anos.

Haverá uma aposta neste tipo de carros, provavelmente com o fator ambiente na primeira linha.

