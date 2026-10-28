Polícia na Florida apresenta aeronave elétrica que chega aos 102 km/h… mas só voa 20 min

Chama-se Astro, transporta um agente e descola na vertical. A polícia da Florida Polytechnic University quer utilizá-la em operações de emergência e no acesso a locais onde uma viatura não consegue chegar.

Uma aeronave com um único lugar, oito motores elétricos e identificação policial é a nova aposta da Florida Polytechnic University, em Lakeland, nos Estados Unidos. Apresentado a 20 de outubro, o Astro é um Jetson ONE que a instituição pretende colocar ao serviço da segurança pública.

Segundo a universidade, trata-se do primeiro corpo policial do país a integrar uma aeronave elétrica de descolagem e aterragem vertical, conhecida pela sigla eVTOL.

Oito motores elétricos e velocidade até 102 km/h

Apesar de lembrar um drone de grandes dimensões, o Astro é pilotado a bordo. A configuração permite transportar um agente até ao local de uma ocorrência, acrescentando uma possibilidade que os drones de observação não oferecem.

O aparelho tem uma estrutura em alumínio e fibra de carbono, com oito hélices acionadas por motores elétricos. Segundo a ficha técnica do fabricante, a velocidade está limitada por software a 102 km/h, enquanto a autonomia ronda os 20 minutos por carga. O peso máximo indicado para o piloto é de 95 quilogramas.

A Jetson anuncia ainda sistemas de aterragem automática, um paraquedas balístico e capacidade para manter o voo em caso de falha de um motor.

Autonomia de 20 minutos limita as missões

O tempo de voo é uma das principais limitações do projeto: obriga a planear deslocações curtas e a reservar energia para o regresso e a aterragem.

O investimento terá rondado os 150 mil dólares, de acordo com a imprensa local.

Apoio a emergências depende de autorização

Entre as aplicações previstas estão a vigilância do campus e dos terrenos circundantes, o acesso a zonas difíceis, o apoio após tempestades e a entrega rápida de material de emergência. A universidade pretende também colaborar com outras forças policiais da região.

Contudo, no comunicado de apresentação, esclarecia que estava na fase final do pedido de autorização à Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA. A apresentação do Astro não significa, por isso, que já esteja a realizar patrulhas regulares.

Uma plataforma para investigação e ensino

Além da componente policial, o Astro será uma plataforma de investigação e ensino. A Jetson indica que a aeronave já foi entregue e que os agentes envolvidos, incluindo o chefe da polícia, Aaron Murray, receberam formação de pilotagem.

O projeto permitirá estudar aplicações profissionais de uma máquina concebida inicialmente para voos recreativos.