Polícia do Dubai trocou os supercarros por um SUV híbrido com mais de 600 cv

A Polícia do Dubai não é propriamente conhecida pela discrição da sua frota, e a mais recente novidade reforça essa reputação. A segunda geração dos veículos de patrulha inteligente Ghiath foi construída sobre o DENZA B8, um híbrido plug-in de alta performance.

A iniciativa nasce de uma colaboração entre a Polícia do Dubai e a Al-Futtaim, distribuidora exclusiva da BYD nos Emirados Árabes Unidos.

A cerimónia de lançamento contou com a presença de nomes de peso, incluindo o tenente-general Abdulla Khalifa Al Marri, comandante-chefe da Polícia do Dubai, Stella Li, vice-presidente Executiva da BYD, e Omar Al Futtaim, vice-presidente e diretor-executivo da Al-Futtaim.

A primeira geração do Ghiath, cujo nome significa aproximadamente "salvador" ou "socorrista" em árabe, foi produzida pela W Motors, marca conhecida por hypercars como o Lykan HyperSport, e foi mesmo o primeiro carro da marca fabricado integralmente nos Emirados Árabes Unidos, na fábrica de Dubai Silicon Oasis.

Polícia do Dubai passou de hypercar local a SUV híbrido

O DENZA B8 é um híbrido plug-in com tração integral e duplo motor elétrico, que entrega, segundo dados oficiais da Denza para os Emirados Árabes Unidos, 603 cavalos de potência combinada.

Além disso, a marca reivindica uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 4,8 segundos e uma autonomia combinada de até 825 km, graças à combinação entre motor a combustão e sistema elétrico.

Esta combinação permite aliar a resposta rápida exigida em operações policiais a um menor impacto ambiental.

Segundo a Polícia do Dubai, estes novos veículos vão contribuir para melhorar os tempos de resposta e reforçar a eficácia das operações no terreno, num contexto em que a Inteligência Artificial (IA) e os sistemas inteligentes ganham cada vez mais protagonismo nas forças de segurança.

O comandante-chefe da Polícia do Dubai sublinhou que esta parceria é mais um passo na estratégia das autoridades para se manterem entre as forças policiais mais avançadas tecnologicamente a nível mundial, apostando em equipamento de última geração para reforçar a segurança da comunidade.

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