Polícia disfarçou-se de arbusto para apanhar condutores ao telemóvel, e resultou!

Um departamento de polícia do estado norte-americano de Nova Jersey recorreu a um método pouco convencional para apanhar condutores agarrados ao telemóvel, disfarçando um agente de arbusto. Até onde vai a caça à multa?

A polícia da localidade de Dunellen, no condado de Middlesex, decidiu inovar na luta contra as distrações ao volante.

Em vez de recorrer apenas às habituais operações de fiscalização, um dos agentes vestiu um ghillie suit, um fato camuflado, cheio de tiras e folhagem sintética, normalmente associado a snipers ou a observadores de vida selvagem, e colocou-se junto à estrada, de binóculos em punho, a vigiar quem ia ao volante com o telemóvel na mão.

O resultado foi partilhado nas redes sociais do departamento, com direito a fotografia do agente-arbusto e a uma legenda na qual a polícia perguntou aos seguidores se tinham reparado no "arbusto" durante o dia.

Uma operação séria contra o telemóvel ao volante

Apesar do tom leve da publicação, o responsável pela ação, o detetive-sargento Nicholas Goldman, fez questão de sublinhar que o objetivo era sério, segundo a CBS.

Com apenas cerca de 2,6 km2 de área, a localidade de Dunellen é pequena, mas regista um número de acidentes desproporcionalmente elevado para o seu tamanho. Por isso, a polícia decidiu experimentar um método de fiscalização diferente do habitual.

Além do agente disfarçado de arbusto, outro elemento da operação usava uma t-shirt com a inscrição "not a cop" (em português, "não sou polícia"), reforçando o efeito surpresa junto dos condutores.

No total, a ação de seis horas resultou em 74 multas por uso indevido do telemóvel ao volante, um número que reflete a dimensão do problema.

O que os agentes viram na estrada

Segundo Kevin Condis, agente de segurança rodoviária envolvido na operação, a maioria dos condutores apanhados estava a seguir o GPS ou em videochamada.

Contudo, houve casos mais preocupantes, como vários condutores a serem surpreendidos a segurar o telemóvel com as duas mãos, guiando o carro apenas com os joelhos.

Na mesma publicação, a polícia de Dunellen reforça o aviso de que qualquer "mensagem ou notificação pode esperar", pelo que os condutores devem manter os olhos na estrada e não nos ecrãs.