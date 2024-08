Polestar recruta antigo designer do Volkswagen Golf para liderar design de elétricos de luxo

A Polestar contratou o antigo designer do Volkswagen Golf e da Audi para liderar o design dos seus veículos elétricos de luxo. O que virá por aí?

A Polestar contratou Philip Römers para substituir Maximilian Missoni, que passou os últimos seis anos na empresa.

Agradeceu Thomas Ingenlath, diretor-executivo da fabricante, na quarta-feira, recordando que o agora ex-designer ajudou a definir os padrões de design que distinguem a marca em termos de luxo e desempenho.

Depois, segundo o Electrek, deu as boas-vindas a Philip Römers, afirmando que a sua abordagem moderna e experiência de luxo ajudarão a Polestar a "dar o próximo passo no desenvolvimento da nossa linha de modelos".

Embora seja mais conhecido pelo seu trabalho na 7.ª geração do Volkswagen Golf, na Audi ficou responsável pelo design dos modelos A6, A8 e e-Tron GT.

Após entregar os primeiros modelos Polestar 4 na Europa, a empresa de veículos elétricos passou de um para três modelos.

Com três modelos, a Polestar está a posicionar-se como a marca de automóveis elétricos de luxo com design no mercado global de veículos elétricos.