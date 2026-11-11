Polestar Formula 2030: o futuro elétrico também tem botões físicos
A Polestar, marca do grupo Geely, apresentou o Formula 2030, um protótipo que antecipa a próxima fase da marca sueca. Com uma carroçaria baixa, quatro lugares e um habitáculo que se transforma consoante o modo de condução, este elétrico combina uma imagem desportiva com uma aposta curiosa: devolver protagonismo aos comandos físicos.
Embora não tenha produção anunciada, várias das suas soluções de design vão influenciar a próxima geração do Polestar 2 e o futuro Polestar 7.
Um desportivo com proporções de shooting brake
O Formula 2030 mistura elementos de coupé e carrinha desportiva, aproximando-se do conceito de shooting brake. O capô comprido, o tejadilho baixo e a traseira musculada reforçam essa combinação.
Com 4,68 metros de comprimento e apenas 1,35 metros de altura, apresenta uma silhueta particularmente baixa. As jantes de 22 polegadas acentuam a presença visual, enquanto os faróis Dual Blade mantêm a ligação aos modelos atuais da marca.
Na traseira, a nova assinatura Single Blade aponta ao desenho de futuros automóveis de produção.
A pintura Nitrogen estende-se às jantes e aos elementos aerodinâmicos, com acabamentos brilhantes, mate e acetinados. Os apontamentos dourados surgem, entre outros locais, nas pinças de travão Brembo.
Botões personalizáveis e ecrãs que se movimentam
O habitáculo inclui um painel de instrumentos curvo de 20 polegadas, montado na coluna de direção, e um ecrã central de 12,2 polegadas.
Por baixo deste encontram-se oito comandos físicos personalizáveis. A proposta permite escolher tanto as funções como o tipo de comando, incluindo botões rotativos e interruptores basculantes.
É uma tentativa de tornar as operações mais frequentes acessíveis sem depender exclusivamente do ecrã tátil.
O interior também reage aos modos Normal, Performance e Autonomous. Em Performance, o ecrã central desce até ficar integrado na consola, enquanto o volante e a instrumentação se aproximam do condutor. No modo Autonomous, o banco e o volante afastam-se entre si.
Estas soluções demonstram a visão da marca para o protótipo, sem confirmarem funcionalidades dos futuros modelos comerciais.
Materiais com uma segunda vida
A sustentabilidade manifesta-se em componentes concebidos para facilitar a reciclagem e em materiais que substituem plásticos convencionais.
As costas dos bancos utilizam um compósito que combina linho europeu com polipropileno de origem biológica. Existem ainda elementos estruturais em aço produzido com matérias-primas recicladas e energia renovável.
E a potência, autonomia e preço?
A Polestar não divulgou especificações de motorização, autonomia ou carregamento. Também não anunciou preço ou lançamento comercial para este protótipo.
O objetivo é mostrar o caminho do design da marca. Os primeiros resultados deverão surgir no sucessor do Polestar 2, previsto para 2027, e no Polestar 7, apontado a 2028.
O nome Formula 2030 traduz, assim, uma visão estratégica, e não uma data de chegada deste automóvel ao mercado.
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