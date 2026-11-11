Polestar Formula 2030: o futuro elétrico também tem botões físicos

A Polestar, marca do grupo Geely, apresentou o Formula 2030, um protótipo que antecipa a próxima fase da marca sueca. Com uma carroçaria baixa, quatro lugares e um habitáculo que se transforma consoante o modo de condução, este elétrico combina uma imagem desportiva com uma aposta curiosa: devolver protagonismo aos comandos físicos.

Embora não tenha produção anunciada, várias das suas soluções de design vão influenciar a próxima geração do Polestar 2 e o futuro Polestar 7.

Um desportivo com proporções de shooting brake

O Formula 2030 mistura elementos de coupé e carrinha desportiva, aproximando-se do conceito de shooting brake. O capô comprido, o tejadilho baixo e a traseira musculada reforçam essa combinação.

Com 4,68 metros de comprimento e apenas 1,35 metros de altura, apresenta uma silhueta particularmente baixa. As jantes de 22 polegadas acentuam a presença visual, enquanto os faróis Dual Blade mantêm a ligação aos modelos atuais da marca.

Na traseira, a nova assinatura Single Blade aponta ao desenho de futuros automóveis de produção.

A pintura Nitrogen estende-se às jantes e aos elementos aerodinâmicos, com acabamentos brilhantes, mate e acetinados. Os apontamentos dourados surgem, entre outros locais, nas pinças de travão Brembo.

Botões personalizáveis e ecrãs que se movimentam

O habitáculo inclui um painel de instrumentos curvo de 20 polegadas, montado na coluna de direção, e um ecrã central de 12,2 polegadas.

Por baixo deste encontram-se oito comandos físicos personalizáveis. A proposta permite escolher tanto as funções como o tipo de comando, incluindo botões rotativos e interruptores basculantes.

É uma tentativa de tornar as operações mais frequentes acessíveis sem depender exclusivamente do ecrã tátil.

O interior também reage aos modos Normal, Performance e Autonomous. Em Performance, o ecrã central desce até ficar integrado na consola, enquanto o volante e a instrumentação se aproximam do condutor. No modo Autonomous, o banco e o volante afastam-se entre si.

Estas soluções demonstram a visão da marca para o protótipo, sem confirmarem funcionalidades dos futuros modelos comerciais.

Materiais com uma segunda vida

A sustentabilidade manifesta-se em componentes concebidos para facilitar a reciclagem e em materiais que substituem plásticos convencionais.

As costas dos bancos utilizam um compósito que combina linho europeu com polipropileno de origem biológica. Existem ainda elementos estruturais em aço produzido com matérias-primas recicladas e energia renovável.

E a potência, autonomia e preço?

A Polestar não divulgou especificações de motorização, autonomia ou carregamento. Também não anunciou preço ou lançamento comercial para este protótipo.

O objetivo é mostrar o caminho do design da marca. Os primeiros resultados deverão surgir no sucessor do Polestar 2, previsto para 2027, e no Polestar 7, apontado a 2028.

O nome Formula 2030 traduz, assim, uma visão estratégica, e não uma data de chegada deste automóvel ao mercado.