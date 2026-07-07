Polestar alarga oferta do seu best-seller: novo SUV vai chegar com 630 km de autonomia

Ainda mais prático e versátil, com um design distinto e uma condução ainda mais refinada, a Polestar confirmou a chegada de um novo elemento da família Polestar 4.

A marca sueca de automóveis elétricos de performance confirmou a chegada do novo 4 SUV, que estará disponível para encomenda a partir do dia 2 de setembro.

Alargando a oferta para os clientes deste segmento, o 4 SUV tem como base o best-seller Polestar 4 coupé.

Esta nova versão acrescenta um nível adicional de flexibilidade, com capacidades de carga ainda mais versáteis, mantendo o design, a performance e as credenciais de sustentabilidade que definem o 4 coupé.

O Polestar 4 estabeleceu-se rapidamente como um dos favoritos dos nossos clientes e temos registado uma forte procura por parte de condutores que procuram um design distintivo e elevadas performances, combinados com grande versatilidade.

Revelou Michael Lohscheller, diretor-executivo da marca, acrescentando que a marca está a dar continuidade a esse sucesso "ao oferecer ainda mais versatilidade", mantendo-se fiel ao carácter original do Polestar 4.

Polestar 4 SUV chega a 2 de setembro

O Polestar 4 SUV, bem como a mais recente versão 4 coupé, contam com componentes de chassis revistos para reforçar ainda mais a dinâmica de condução desportiva dos modelos.

A arquitetura de 400 V proporciona uma autonomia e performance de até 630 km (WLTP) nas versões Rear motor e uma potência até 544 cv nas versões Dual motor.

O modelo 4 SUV é produzido em Busan, na Coreia do Sul, e estará disponível para encomenda na maioria dos mercados onde a Polestar está presente.