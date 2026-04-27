Podem andar duas pessoas numa trotinete? Saiba o que diz a lei

As trotinetes elétricas tornaram-se um meio de transporte cada vez mais popular nas cidades portuguesas. Mas há uma dúvida que continua a surgir que tem a ver com o facto de ser legal andarem duas pessoas numa trotinete? Saiba a resposta.

De acordo com o Código da Estrada português, as trotinetes elétricas são equiparadas a velocípedes. Isso significa que estão sujeitas a regras específicas e uma delas é bastante direta: cada veículo destina-se a transportar apenas uma pessoa, salvo se estiver especificamente preparado para levar passageiros (o que não é o caso da esmagadora maioria das trotinetes).

Para além da questão legal, há ainda outro fator importante que é a a segurança. As trotinetes foram desenhadas para suportar o peso de um único utilizador. Levar duas pessoas:

compromete o equilíbrio

aumenta a distância de travagem

eleva o risco de queda ou acidente

Há coimas para quando uma trotinete é partilhada?

Em caso de acidente, as consequências podem ser mais graves, tanto para os ocupantes como para terceiros.

Quem for apanhado a circular com duas pessoas numa trotinete pode estar sujeito a coima. Embora o Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária não tenha uma tabela específica apenas para trotinetes neste cenário, a infração enquadra-se no uso indevido do veículo, podendo resultar em multa.