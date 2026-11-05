Ameaças de bomba obrigam a desviar vários voos na Europa, pela segunda vez esta semana

Várias companhias aéreas europeias receberam novas ameaças de bomba esta quinta-feira, levando ao desvio de aeronaves e a aterragens não programadas, numa situação que as autoridades estão a investigar e que surge pouco tempo depois de uma vaga semelhante.

A aviação comercial europeia voltou a ser alvo de uma série de ameaças de bomba, pela segunda vez esta semana. Os incidentes obrigaram várias aeronaves a alterar os planos de voo, a realizar aterragens não programadas ou a ser escoltadas por meios militares, motivando a ativação de procedimentos de segurança em vários países.

Vários voos afetados em diferentes países

Entre os casos registados está o voo EI402 da Aer Lingus, que fazia a ligação entre Dublin e Roma e foi desviado para a base aérea de Évreux, em França, a cerca de 100 quilómetros a oeste de Paris. A aeronave aterrou em segurança e a companhia confirmou que o desvio foi feito por precaução.

Na Bulgária, foram reportadas três aterragens de emergência associadas a ameaças de bomba: dois aviões, provenientes de Copenhaga e de Madrid, aterraram em Sófia, enquanto um terceiro, com origem em Londres, foi desviado para Plovdiv.

Na República Checa, a polícia confirmou ter recebido ameaças dirigidas a quatro aviões com destino a Praga e, embora as autoridades tenham considerado reduzida a credibilidade dos alertas, foram ativados os procedimentos de segurança previstos para estas situações.

Os incidentes envolveram também voos da Finnair, da LOT Polish Airlines e da Wizz Air. Um avião da Finnair proveniente de Helsínquia foi escoltado pela Força Aérea italiana até Roma, ao passo que outro voo da companhia, com destino a Viena, aterrou em segurança.

A LOT confirmou que um voo de Varsóvia para Bruxelas aterrou sem que fossem encontrados objetos suspeitos e que outro, com destino a Paris, foi interrompido antes da descolagem, tendo os passageiros sido transferidos para outra aeronave.

Suspeitas de uma campanha de perturbação híbrida

Esta nova vaga surge apenas dois dias depois de, na terça-feira, pelo menos sete voos e um navio de cruzeiro terem recebido ameaças de bomba, o que provocou perturbações em vários aeroportos europeus. Também nessa altura não foram encontrados engenhos explosivos.

Os incidentes estão a ser analisados num contexto de preocupação crescente com possíveis operações de natureza híbrida na Europa. Responsáveis europeus têm associado outros atos de sabotagem e de perturbação à Rússia e ao Irão, acusações que ambos os países rejeitam, mas até ao momento nenhum país atribuiu responsabilidades por esta vaga de ameaças.

A situação ganha outra dimensão quando considerada em conjunto com os recentes ataques informáticos a sistemas de refrigeração de supermercados em vários países europeus.

Segundo Eliran Almog, diretor-executivo da empresa de cibersegurança aeronáutica Cyviation, a repetição destas ameaças poderá ter como objetivo provocar perturbações operacionais e prejuízos económicos, mas também observar a forma como companhias aéreas, aeroportos e autoridades reagem.

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