Pela primeira vez na história, carros a combustão não dominam as vendas mundiais

Os veículos exclusivamente a combustão representaram 49% das vendas globais no primeiro semestre de 2026, enquanto os elétricos e os híbridos continuam a ganhar terreno.

Pela primeira vez na história, os automóveis novos movidos exclusivamente por motores de combustão interna deixaram de representar a maioria das vendas mundiais, de acordo com um relatório do Nikkei Asia. Entre janeiro e junho de 2026, foram vendidas 20,25 milhões de unidades deste tipo, o que representa uma quebra de 10% face ao mesmo período do ano anterior e uma quota de mercado de 49%, quando há cinco anos esse valor era de 73%.

Preço dos combustíveis pesa na decisão

O cenário surge num contexto de preços elevados dos combustíveis, associados ao conflito no Médio Oriente. Nos Estados Unidos, os preços médios da gasolina sem chumbo e do gasóleo situavam-se em 4,37 e 6,32 dólares por galão, respetivamente, valores ligeiramente inferiores aos da semana anterior, mas muito acima dos registados um ano antes.

Com alternativas hoje disponíveis, ao contrário do que sucedia durante a crise petrolífera de 1973, os consumidores podem optar por veículos elétricos e híbridos. Assim sendo, os custos dos combustíveis poderão ter reforçado a atratividade destas tecnologias, contribuindo para a redução das vendas de modelos exclusivamente a combustão. Ainda assim, a descida da quota de mercado de 73% para 49% ao longo de cinco anos aponta para uma tendência de fundo que antecede a atual conjuntura energética.

Quedas na China e na Europa, subidas nos elétricos

As vendas de veículos exclusivamente a combustão recuaram 26% na China e 13% na Europa. Por outro lado, as vendas de automóveis elétricos aumentaram 12% a nível global, para 6,87 milhões de unidades, o que corresponde a 17% do total de veículos novos vendidos. Por região, o crescimento foi de:

32% na Europa;

na Europa; 81% no Sudeste Asiático;

no Sudeste Asiático; Mais de 50% na Oceânia.

Por sua vez, os Estados Unidos registaram uma queda de 15% nas vendas de elétricos, num contexto marcado pela eliminação dos incentivos fiscais federais pela administração Trump.

O peso da China e a força dos híbridos

Entretanto, a China continua a desempenhar um papel dominante na produção e comercialização de veículos elétricos a bateria e híbridos plug-in. Segundo dados da Agência Internacional de Energia (em inglês, IEA), o país representa cerca de 60% das vendas mundiais destas tecnologias e responde ainda por mais de metade das vendas de elétricos e híbridos plug-in nos mercados situados fora da China, dos Estados Unidos e da Europa.

Os híbridos também continuam em crescimento, com uma subida de 10% nas vendas globais, para 7,27 milhões de unidades, o equivalente a 18% dos veículos novos vendidos. Esta evolução contribui para a perda de quota dos automóveis exclusivamente a combustão, embora muitos dos modelos híbridos continuem a utilizar motores de combustão interna.

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