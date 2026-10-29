Pela primeira vez, fabricante chinesa produz tanto carros elétricos como baterias na Europa

A Stellantis iniciou a produção do Leapmotor B10 em Figueruelas, em Espanha, num projeto que vai além da montagem de veículos importados da China, uma vez que inclui processos de carroçaria e pintura. Um segundo modelo elétrico, o B05, está previsto para 2027.

A expansão das fabricantes chinesas de automóveis elétricos na Europa não passa necessariamente pela construção de novas fábricas. De facto, várias marcas estão a estabelecer parcerias com grupos europeus, por forma a aproveitar instalações industriais já existentes, e a Leapmotor é um desses casos, conforme informámos anteriormente.

A marca iniciou oficialmente a produção do SUV elétrico B10 na fábrica da Stellantis em Figueruelas, na província espanhola de Saragoça. Segundo a multinacional, a unidade foi escolhida pela capacidade de produção disponível, pela experiência industrial e pelos padrões de qualidade. Atualmente, produz o Opel Corsa, o Peugeot 208 e o Lancia Ypsilon.

Mais do que a montagem do veículo

Ao contrário da montagem a partir de conjuntos de componentes enviados da China, a produção do B10 inclui operações de carroçaria e pintura em Espanha, representando um passo importante na presença industrial da Leapmotor na Europa. O projeto contempla ainda a produção de módulos de baterias LFP numa instalação em Mallén, próxima de Saragoça, embora as células utilizadas não sejam fabricadas nessa unidade.

Assim, citando o Automotive News, “a Leapmotor tornou-se a primeira fabricante chinesa a fabricar tanto carros elétricos quanto baterias na Europa”.

A iniciativa integra a estratégia FaSTLAne 2030 da Stellantis e combina a experiência industrial do grupo europeu com a tecnologia desenvolvida pela marca chinesa.

O B05 deverá seguir-se em 2027

Num comunicado divulgado recentemente, a Stellantis confirmou que o compacto elétrico B05 da Leapmotor também será fabricado em Saragoça, mas não anunciou uma data oficial para o arranque.

Antes disso, em 2024, o pequeno elétrico T03 começou a ser montado na fábrica da Stellantis em Tychy, na Polónia, a partir de conjuntos de componentes enviados da China. Essa operação terminou a 30 de março de 2025, sem que a Stellantis tenha divulgado publicamente os motivos.

Importa mencionar que a Stellantis detém 51% da Leapmotor International, a empresa conjunta responsável pela comercialização e produção de veículos Leapmotor fora da Grande China.

Outras marcas chinesas a dar cartas na Europa

A Leapmotor não é a única a apostar na produção europeia. Além dela, a BYD desenvolveu uma fábrica própria na Hungria, enquanto a Xpeng e a GAC recorreram à Magna para produzir veículos na Áustria. Também em Espanha, a Chery estabeleceu uma parceria com a Ebro para aproveitar as instalações da antiga fábrica da Nissan em Barcelona.

Estas iniciativas mostram o interesse crescente das marcas chinesas em ter presença industrial na Europa, quer através de investimento próprio, quer de acordos com fabricantes locais.