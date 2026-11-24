A BYD obteve uma patente de design para um pequeno automóvel de duas portas, com uma carroçaria arredondada e um visual pouco convencional. O modelo conta com Wolfgang Egger entre os designers identificados, mas a BYD ainda não confirmou a sua produção.

A BYD poderá estar a explorar uma nova proposta para o segmento dos automóveis urbanos. A fabricante chinesa obteve uma patente de design para um microcarro de duas portas, cujas imagens revelam um veículo compacto e com uma linguagem visual distinta dos modelos atualmente comercializados pela marca.

O pedido foi apresentado em dezembro de 2025 e a patente foi publicada a 10 de novembro de 2026 pela Administração Nacional de Propriedade Intelectual da China (em inglês, CNIPA). O documento identifica cinco designers: Zhao Binggen, Wolfgang Egger, Xu Ziyan, Huang Xi e Zhang Xi. O segundo é o diretor global de design da BYD e, antes de se juntar à marca, em 2017, liderou o design do Grupo Audi.

Uma carroçaria compacta e um design diferente

As imagens da patente mostram um automóvel de volume único, com carroçaria arredondada e uma porta de cada lado. A frente e a traseira apresentam elementos visuais semelhantes, incluindo barras luminosas horizontais, e os extremos do veículo têm saliências muito reduzidas, com as rodas posicionadas perto das pontas.

Apesar de as proporções sugerirem um automóvel pensado para utilização urbana, a patente não revela as dimensões do veículo, o número de lugares ou quaisquer especificações técnicas.

Um possível rival do smart #2

O formato de duas portas e as proporções do microcarro levou a imprensa internacional a compará-lo com o smart #2, o sucessor elétrico do Smart Fortwo. O desenho aparenta ser mais pequeno do que os atuais modelos de entrada da BYD, como o Dolphin Surf, e tem um estilo claramente distinto.

No entanto, estas comparações resultam apenas da análise das imagens da patente, que não indica dimensões. Para já, a BYD não anunciou um nome comercial, um posicionamento na gama ou planos para competir diretamente com o modelo da Smart.

Entretanto, a marca já tem experiência no segmento dos citadinos muito pequenos, após apresentar o Racco, um kei car elétrico, no Japão.

Por fim, importa reforçar que o registo de uma patente de design permite proteger a aparência exterior de um produto, mas não significa que este venha a ser produzido em série. A BYD não divulgou qualquer calendário de lançamento nem confirmou a comercialização do microcarro.

Para já, o documento revela apenas uma proposta de design para um automóvel urbano de duas portas.

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