Papa Leão XIV experimenta o novo supercarro elétrico Ferrari Luce… bólide abençoado!

A Ferrari deu mais um passo simbólico na sua entrada na mobilidade elétrica e escolheu um cenário inesperado para mostrar o seu novo supercarro. Proporcionou uma apresentação privada ao Papa Leão XIV.

O encontro decorreu em Castel Gandolfo, no passado dia 26 de maio, onde o construtor italiano revelou ao pontífice o novo Ferrari Luce, o primeiro modelo totalmente elétrico da história da marca.

Um encontro improvável entre tradição e inovação

A apresentação contou com a presença de John Elkann, presidente da Ferrari, acompanhado por vários responsáveis e elementos da equipa técnica. O momento começou com o veículo coberto por um pano vermelho, antes de ser oficialmente revelado ao Papa.

Depois da apresentação, Leão XIV observou o automóvel ao detalhe, sentou-se ao volante e ouviu as explicações técnicas dadas por Raffaele De Simone, piloto de testes da Ferrari.

As imagens divulgadas mostram ainda o pontífice a segurar um volante Ferrari e a posar ao lado de engenheiros e membros da equipa responsável pelo desenvolvimento do novo modelo.

Ferrari Luce: quatro motores e mais de mil cavalos

O Ferrari Luce representa uma nova fase para a fabricante italiana. Segundo a Ferrari, o supercarro elétrico utiliza quatro motores elétricos independentes, um instalado em cada roda, permitindo um controlo avançado da tração e da entrega de potência.

Entre os números divulgados pela marca destacam-se:

Potência máxima de 1.050 cv

Autonomia estimada de 530 km

Aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,5 segundos

Outro detalhe curioso está no desenvolvimento do automóvel. Tal como já referimos, este projeto contou com colaboração da LoveFrom, estúdio criativo criado por Jony Ive.

Um Ferrari elétrico que marca uma mudança histórica

A chegada do Luce representa um dos momentos mais importantes da história recente da Ferrari. Durante décadas, a marca italiana construiu a sua reputação em motores de combustão altamente emocionais e numa identidade fortemente ligada ao som e desempenho dos seus V8 e V12.

Com este modelo, entra oficialmente na era elétrica sem abdicar do segmento dos superdesportivos.

A Ferrari prevê colocar o Luce no mercado por cerca de 550 mil euros, posicionando-o como um modelo exclusivo destinado ao segmento de luxo, numa altura em que vários fabricantes de topo aceleram as respetivas estratégias de eletrificação.