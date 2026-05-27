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Papa Leão XIV experimenta o novo supercarro elétrico Ferrari Luce… bólide abençoado!

· Motores/Energia 19 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. TugAzeiteiro says:
    27 de Maio de 2026 às 15:05

    Coitado do Papa… depois de ver tamanha aberração de design, teve de ir lavar os olhos com água benta!

    Responder
  2. Yuri Bezmenov - primeira fase says:
    27 de Maio de 2026 às 15:10

    Assim com video e com pessoas perto dá para ver que o carro não é feio, é sim um autêntico aborto automóvel digno apenas de uma papamóvel.

    Responder
  3. Guilherme says:
    27 de Maio de 2026 às 15:12

    Esse nem abençoado vai se safar, acho que podemos dizer que é o carro mais feio da Ferrari desenvolvido até hoje!

    Responder
  4. Gringo Bandido says:
    27 de Maio de 2026 às 15:18

    Uau o carro é maior do que parecia o que o torna ainda mais feio e nada ferrari, enfim a anedota do ano.

    Responder
  5. TT says:
    27 de Maio de 2026 às 15:24

    Nem o Santo Padre consegue salvar isso!

    Responder
  6. openmind says:
    27 de Maio de 2026 às 15:43

    Nem todos vão gostar do design do novo Luce Ferrari. Os gostos não se discutem e eu gosto bastante.
    A fortuna é dos audazes e a Ferrari teve coragem de fazer algo completamente diferente. Nada parecido com nada, sem copiar tendências, sem cair no visual genérico que hoje vemos em muitos carros chineses.
    Tem identidade, personalidade e detalhes que fazem falta atualmente, como os botões manuais.
    Pode dividir opiniões, mas pelo menos faz sentir alguma coisa. E isso hoje vale muito.

    Responder
  7. FoCP90 says:
    27 de Maio de 2026 às 15:55

    O PapaMóvel é muito mais bonito!

    Responder
  8. Mário says:
    27 de Maio de 2026 às 16:02

    Nada mau, exceto o preço

    Responder
  9. Herculano says:
    27 de Maio de 2026 às 16:05

    FERRARI aquela coisa ???
    Realmente é preciso muita fé mesmo !!! /////

    Responder
  10. Rui says:
    27 de Maio de 2026 às 16:22

    Quando o antigo CEO da Ferrari, que esteve décadas à frente da empresa, diz em público que este carro não deveria ter a honra de usar o cavalo no capot e que este é um carro que a Ferrari não precisa de se preocupar pois os chineses não vão copiar……. acho que está tudo dito!

    Algum dia alguém acha que esta coisa vale 500.000€?

    Responder
  11. Max says:
    27 de Maio de 2026 às 16:37

    Qual das situações é verdadeira:
    A) A Ferrari ofereceu ao papa um volante e o carro
    B) A Ferrari ofereceu ao papa um volante.
    Ambas são verdadeiras.
    – Em 2004, a Ferrari ofereceu, um volante e o carro (a 400ª unidade do Ferrari Enzo produzida especialmente para o efeito), que veio a ser leiloado por 1 milhão de dólares, dinheiro que o Papa (João Paulo II) pediu que revertesse para as vítimas do Tsunami desse ano.
    – Em 2026, os tempos devem estar difíceis para a Ferrari, que ofereceu apenas o volante.
    Ou foi só uma bênção, o protocolo do Vaticano mudou e já não aceita super-carros desportivos, para que não tem utilidade. Continua a aceitar os “papa mobile”, elétricos, da Mercedes, de trabalho.

    Responder
  12. manjer says:
    27 de Maio de 2026 às 16:42

    O carro é mesmo feinho….que falta de gosto…contratem outro designer para a ferrari…lol

    Responder
  13. david gonçalves says:
    27 de Maio de 2026 às 16:50

    Adoro o carro, mesmo lindo

    Responder

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