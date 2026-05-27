Papa Leão XIV experimenta o novo supercarro elétrico Ferrari Luce… bólide abençoado!
A Ferrari deu mais um passo simbólico na sua entrada na mobilidade elétrica e escolheu um cenário inesperado para mostrar o seu novo supercarro. Proporcionou uma apresentação privada ao Papa Leão XIV.
O encontro decorreu em Castel Gandolfo, no passado dia 26 de maio, onde o construtor italiano revelou ao pontífice o novo Ferrari Luce, o primeiro modelo totalmente elétrico da história da marca.
Um encontro improvável entre tradição e inovação
A apresentação contou com a presença de John Elkann, presidente da Ferrari, acompanhado por vários responsáveis e elementos da equipa técnica. O momento começou com o veículo coberto por um pano vermelho, antes de ser oficialmente revelado ao Papa.
Depois da apresentação, Leão XIV observou o automóvel ao detalhe, sentou-se ao volante e ouviu as explicações técnicas dadas por Raffaele De Simone, piloto de testes da Ferrari.
As imagens divulgadas mostram ainda o pontífice a segurar um volante Ferrari e a posar ao lado de engenheiros e membros da equipa responsável pelo desenvolvimento do novo modelo.
Ferrari Luce: quatro motores e mais de mil cavalos
O Ferrari Luce representa uma nova fase para a fabricante italiana. Segundo a Ferrari, o supercarro elétrico utiliza quatro motores elétricos independentes, um instalado em cada roda, permitindo um controlo avançado da tração e da entrega de potência.
Entre os números divulgados pela marca destacam-se:
- Potência máxima de 1.050 cv
- Autonomia estimada de 530 km
- Aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 2,5 segundos
Outro detalhe curioso está no desenvolvimento do automóvel. Tal como já referimos, este projeto contou com colaboração da LoveFrom, estúdio criativo criado por Jony Ive.
Um Ferrari elétrico que marca uma mudança histórica
A chegada do Luce representa um dos momentos mais importantes da história recente da Ferrari. Durante décadas, a marca italiana construiu a sua reputação em motores de combustão altamente emocionais e numa identidade fortemente ligada ao som e desempenho dos seus V8 e V12.
Com este modelo, entra oficialmente na era elétrica sem abdicar do segmento dos superdesportivos.
A Ferrari prevê colocar o Luce no mercado por cerca de 550 mil euros, posicionando-o como um modelo exclusivo destinado ao segmento de luxo, numa altura em que vários fabricantes de topo aceleram as respetivas estratégias de eletrificação.
Coitado do Papa… depois de ver tamanha aberração de design, teve de ir lavar os olhos com água benta!
E objetivo cumprido, colocou sem dúvida as pessoas a falar do carro. Como se diz em Marketing, publicidade é publicidade.
+1
🙂
Assim com video e com pessoas perto dá para ver que o carro não é feio, é sim um autêntico aborto automóvel digno apenas de uma papamóvel.
Esse nem abençoado vai se safar, acho que podemos dizer que é o carro mais feio da Ferrari desenvolvido até hoje!
Uau o carro é maior do que parecia o que o torna ainda mais feio e nada ferrari, enfim a anedota do ano.
Nem o Santo Padre consegue salvar isso!
Nem todos vão gostar do design do novo Luce Ferrari. Os gostos não se discutem e eu gosto bastante.
A fortuna é dos audazes e a Ferrari teve coragem de fazer algo completamente diferente. Nada parecido com nada, sem copiar tendências, sem cair no visual genérico que hoje vemos em muitos carros chineses.
Tem identidade, personalidade e detalhes que fazem falta atualmente, como os botões manuais.
Pode dividir opiniões, mas pelo menos faz sentir alguma coisa. E isso hoje vale muito.
O problema e que faz sentir nojo à maior parte das pessoas…
Os gostos nunca serão consensuais. Mas um carro que gera emoção, positiva ou negativa, normalmente acaba por ter muito mais personalidade do que um que ninguém comenta.
O PapaMóvel é muito mais bonito!
Uma coisa a passo de caracol … O papa a aparecer de Ferrari dava outro sainete. Podia era atropelar uns quantos.
Nada mau, exceto o preço
FERRARI aquela coisa ???
Realmente é preciso muita fé mesmo !!! /////
Quando o antigo CEO da Ferrari, que esteve décadas à frente da empresa, diz em público que este carro não deveria ter a honra de usar o cavalo no capot e que este é um carro que a Ferrari não precisa de se preocupar pois os chineses não vão copiar……. acho que está tudo dito!
Algum dia alguém acha que esta coisa vale 500.000€?
Qual das situações é verdadeira:
A) A Ferrari ofereceu ao papa um volante e o carro
B) A Ferrari ofereceu ao papa um volante.
Ambas são verdadeiras.
– Em 2004, a Ferrari ofereceu, um volante e o carro (a 400ª unidade do Ferrari Enzo produzida especialmente para o efeito), que veio a ser leiloado por 1 milhão de dólares, dinheiro que o Papa (João Paulo II) pediu que revertesse para as vítimas do Tsunami desse ano.
– Em 2026, os tempos devem estar difíceis para a Ferrari, que ofereceu apenas o volante.
Ou foi só uma bênção, o protocolo do Vaticano mudou e já não aceita super-carros desportivos, para que não tem utilidade. Continua a aceitar os “papa mobile”, elétricos, da Mercedes, de trabalho.
O carro é mesmo feinho….que falta de gosto…contratem outro designer para a ferrari…lol
Adoro o carro, mesmo lindo