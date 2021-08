Os Talibãs amam a Toyota… mas porquê?

O tema Talibãs está de novo a preencher as linhas de informação do mundo depois deste movimento ter assumido o controlo de todo o Afeganistão. Passados 20 anos, os extremistas do Islão tomam controlo do país após a retirada dos militares dos EUA. O grupo aparece nas notícias com imagens de homens com armas de assalto militar amontoados em pick-ups Toyota.

Já no passado, em 2015, o mundo perguntava à Toyota, o porquê do Estado Islâmico ter tantos carros da marca japonesa. Qual a razão?

90% dos veículos existentes no Afeganistão são Toyota

O tema já não é novo e tem intrigado o mundo. Estes grupos extremistas, como o Estado Islâmico ou os Talibãs têm uma preferência pelos carros da fabricante automóvel japonesa.

Em 2015, a propaganda do grupo EI mostrava muitos carros, novos, o que levou na altura o gabinete responsável pela investigação ao financiamento terrorista do Departamento do Tesouro americano a procurar uma explicação.

O assunto, contudo, vem mais de trás. As milícias há muito usam as pick-ups Toyota como veículo de guerra, especialmente no Médio Oriente.

Estes veículos são leves, ágeis, económicos e adequados ao terreno local. Há uma observação curiosa, deixada em 2013, por Kyle Mizokami, um investigador e escritor especializado em questões de defesa e segurança:

Podemos comprar 266 destas [pick-ups] pelo custo de apenas um tanque. Além disso, é mais confiável do que um tanque - e mais fácil de manter.

Conforme já referimos, os Toyota não são apenas veículos de guerra no Afeganistão, nem apareceram agora. Os senhores da guerra somalis usam-nos na Somália.

O curioso desta história é que os oficiais de ajuda humanitária até compraram os veículos de terroristas para garantir que a ajuda chega ao seu destino.

Toyota: de pick-up convencional a carro de guerra

Continuando a vasculhar na história, no final da década de 80, houve até a Guerra da Toyota, a última fase do conflito Chade-Líbia, em 1987 no norte do Chade e na fronteira entre a Líbia e o Chade.

Foi assim apelidada por causa das carrinhas Toyota usadas para fornecer mobilidade às tropas do Chade enquanto lutavam contra os líbios.

Toda esta preferência assenta, como se percebeu, na agilidade e fiabilidade deste tipo de estrutura automóvel. Atualmente as Forças Especiais equipam estas pick-ups, agora a Toyota Tacoma, com gaiolas de segurança, suportes para metralhadoras, guinchos de para-choque, protetores de escova e suportes de antena. Os faróis infravermelhos substituem os faróis convencionais.

Segundo Mizokami, estes veículos transformados são conhecidos como técnicos e também podem ser usados ​​por terroristas e milícias.

Eles ficam prontos para a guerra com “uma metralhadora, arma antiaérea, um canhão rotativo, arma antitanque, morteiro, lançador múltiplo de foguetes, espingardas e outras armas de apoio.

Alguns veículos até receberam Blue Force Trackers, o sistema de relatório de posição digital do Exército dos EUA.

Talibãs com Toyota: o que diz a empresa sobre este assunto?

Já no problema da investigação levantada em 2015, que foi mesmo escrutinado pela ABC, a entidade oficial de contraterrorismo dos EUA pediu à Toyota para os ajudar a perceber como o ISIS conseguiu adquirir todas as pick-ups e SUVs usados em veículos de propaganda terrorista no Iraque, Síria e Líbia.

A empresa nipónica partilhou a mensagem que a Toyota tem uma “política estrita de não vender veículos a compradores em potencial que podem usá-los ou modificá-los para atividades paramilitares ou terroristas”.

Disse mesmo que não sabe como foi possível o EI ter na sua posse tantos veículos novos da marca. No entanto, referiu que é impossível monitorizar veículos roubados e os comprados e vendidos por intermediários.

Toyota trava revenda de pick-ups e SUVs

Numa publicação da Quartz, é relatado que os compradores do Toyota Land Cruiser 2022 tiveram que assinar um contrato a prometer não revender o veículo dentro de um ano. O SUV é o modelo mais antigo da empresa e começou a ser vendido este mês.

Em comunicado, a Toyota reconheceu a popularidade do Land Cruiser no exterior e disse:

Estamos preocupados com o fluxo de veículos do Japão para o exterior imediatamente após o seu lançamento, bem como a possibilidade de serem exportados para certas regiões onde as regulamentações de segurança estão em vigor.

Se as concessionárias venderem os seus veículos a grupos terroristas, a empresa poderá estar sujeita a penalizações legais, e a declaração ainda informa:

Também estamos cientes de que se a situação evoluísse ao ponto de um concessionário Toyota ser investigado por suspeita de envolvimento em violação da Lei do Comércio internacional, seria um grande problema não apenas para o concessionário Toyota em questão, mas também para todos os concessionários Toyota e para a Toyota Motor Corporation.

As pick-ups e SUVs não são os únicos Toyota populares no Médio Oriente. Um artigo afirma que cerca de 90% dos carros registados no Afeganistão são Toyotas Corolla.

Os Toyotas são acessíveis. Oferecem uma boa quilometragem e é fácil para os habitantes locais acederem a novas peças.