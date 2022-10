A instabilidade dos preços dos combustíveis tem sido notícia todas as semanas. O setor está perante uma crise que é motivada não só pela guerra, mas também pelo valor do Euro face ao Dólar e pela pressão ambiental, muito mais do que pelo preço do barril do petróleo.

Na próxima segunda-feira, os preços devem voltar a baixar... e nem imagina quanto!

Preços do gasóleo e gasolina vão baixar

Pela segunda semana consecutiva, os preços dos combustíveis vão baixar. No entanto, não tanto quanto se esperava. Segundo as informações avançadas esta manhã, a diminuição do preço vai ser de apenas 1 cêntimo para a gasolina 95 e de 1,5 cêntimos para o gasóleo simples.

Nos postos dos supermercados, a descida prevista será ainda menor, de 0,92 cêntimos para a gasolina e 1,25 cêntimos no gasóleo.

A poupança não será grande, mas ainda assim, se esperar pela próxima semana para abastecer irá conseguir poupar uns cêntimos.

Segundo a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro do gasóleo simples em Portugal custa atualmente 1,952 euros por litro. A gasolina simples 95 custa 1,838 euros. Há ainda a informação do boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia que revela que Portugal está em 9.º lugar no que respeita à gasolina 95 mais cara, no universo dos 27 países da União Europeia. O preço do gasóleo ocupa a 14ª posição.