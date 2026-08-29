Os carros elétricos da Xiaomi estão a chegar à Europa e a data já é oficial

A Xiaomi acelerou os planos para internacionalizar a sua divisão automóvel e confirmou formalmente a entrada no mercado europeu. O anúncio surge com a estreia do primeiro site internacional da Xiaomi Auto e das respetivas contas oficiais. Esta presença digital estabelece o ponto de partida para a marca fora da China, apontando o ano de 2027 como o momento em que os seus automóveis elétricos vão chegar às estradas europeias.

Expansão da Xiaomi Auto para a Europa e global

A estratégia traçada para o continente europeu afasta o modelo exclusivo de venda direta ao consumidor, uma abordagem habitual entre várias tecnológicas do setor. A empresa chinesa pretende colaborar com distribuidores locais e redes de concessionários estabelecidas em cada país. Para viabilizar este plano, foi aberto um canal oficial de candidaturas para potenciais parceiros de negócio, iniciando a estruturação comercial com bastante antecedência.

Estratégia de distribuição e calendários definidos

A confirmação deste calendário alinha-se com as metas traçadas pela administração da tecnológica, que apontavam para uma expansão global a partir da segunda metade de 2027. O foco inicial estará direcionado para mercados desenvolvidos e para veículos de gama média e alta, onde o interesse por mobilidade elétrica permanece elevado. Mercados com volante à direita, como o Reino Unido e a Irlanda, também figuram entre as prioridades do plano de distribuição.

Apesar do ritmo acelerado de produção e do forte desempenho comercial no mercado doméstico chinês, a transição para a Europa exige passos regulatórios rigorosos. A obtenção de homologações europeias e a montagem de uma rede sólida de suporte pós-venda surgem como requisitos essenciais antes de qualquer entrega. A criação dessas estruturas locais vai ditar a capacidade de resposta da marca nos diferentes países.

Modelos em destaque e os desafios no terreno

Na plataforma recentemente publicada, a marca apresenta vários modelos do seu portefólio, com particular destaque para o SU7, a versão de alto rendimento SU7 Ultra, o YU7 GT e outros conceitos futuristas. No entanto, a Xiaomi ainda não especificou quais destas opções vão integrar o catálogo definitivo destinado aos clientes do continente europeu.

As informações sobre preços de venda e a abertura das primeiras reservas continuam igualmente por revelar. Por agora, o portal funciona essencialmente como uma montra institucional para dar a conhecer a engenharia e o ecossistema da Xiaomi Auto ao público ocidental, enquanto decorrem as negociações com os parceiros comerciais.

A estreia em 2027 colocará a fabricante tecnológica num confronto direto com construtores históricos e marcas já consolidadas na eletrificação. O verdadeiro teste à capacidade competitiva da Xiaomi acontecerá assim que as tabelas de preços forem divulgadas e as primeiras unidades chegarem aos concessionários europeus.