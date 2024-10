O Xiaomi SU7 Ultra já tem data de apresentação e as encomendas estão abertas

A aposta da Xiaomi nos carros elétricos foi uma das melhores decisões da marca nos últimos anos. As vendas estão cada vez mais elevadas e esta área de negócio não para de crescer. A marca tem agora um novo modelo para revelar, o Xiaomi SU7 Ultra, e até já tem data para a sua apresentação.

A Xiaomi lançará oficialmente a versão Ultra do seu SU7 no dia 29 de outubro, segundo o anúncio do CEO da empresa, Lei Jun. No X, Jun escreveu: “Preparem-se! Estarei a twittar em direto no dia 29 de outubro sobre o nosso novo Xiaomi HyperOS 2 e Xiaomi SU7 Ultra. Mal posso esperar para partilhar consigo o nosso mais recente sedan de elevado desempenho”.

O Xiaomi SU7 Ultra é baseado no protótipo SU7 anterior, mas perde alguns dos elementos de corrida mais agressivos vistos no modelo conceptual. A imagem partilhada pelo CEO da Xiaomi revela que o veículo manterá um spoiler traseiro e contará com um sistema LiDAR em vez de uma solução baseada em câmaras para as capacidades de condução autonoma.

O protótipo mostrado há alguns meses tinha uma velocidade máxima superior a 350 km/h e fazia dos 0 aos 100 km/h em 1,97 segundos. Dos 0 aos 200 km/h, a versão Ultra necessitava de 5,96 segundos e para atingir os 300 km/h precisava de 15,07 segundos.

O protótipo estava equipado com um sistema de travagem de pista especializado. Isso incluia pinças de travão AP e discos de travão de competição, permitindo ao veículo travar a partir dos 100 km/h até parar em apenas 25 metros. No entanto, a configuração da versão de produção só será revelada no lançamento na próxima terça-feira, dia 29 de outubro.

A Xiaomi concluirá a expansão da fábrica de veículos elétricos até meados de 2025, segundo se soube na passada quarta-feira. A empresa planeia construir as suas fábricas de veículos em duas fases, cada uma delas visando uma capacidade de produção anual de 150 mil veículos. Esta construção da segunda fábrica começou no mês passado e está prevista estar concluída em junho de 2025.

As entregas da Xiaomi ultrapassaram as 10.000 unidades em setembro, uma vez que pretende atingir as 120.000 entregas este ano. Para outubro, Jun revelou que a empresa tem como meta as 20 mil unidades entregues.