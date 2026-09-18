O seu próximo Toyota pode ser montado por um robô: a marca quer 400.000!

A Toyota está a preparar aquele que pode ser o maior investimento em automação industrial da sua história.

Uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo estima que a modernização das suas fábricas, das empresas do grupo e dos principais fornecedores possa custar cerca de um bilião de ienes (o equivalente a cerca de 5,4 mil milhões de euros) por ano a partir de 2028.

O número não se refere apenas às fábricas da própria Toyota, abrangendo as empresas do grupo e os fornecedores de maior dimensão, segundo a informação partilhada pela marca junto de investidores no início deste mês.

Para concretizar este nível de automação, a Toyota estima que sejam necessários cerca de 400 mil robôs, entre máquinas humanoides e não humanoides, combinando a substituição de equipamento já existente com a instalação de sistemas totalmente novos.

Até ao momento, a empresa não confirmou se o investimento avançará de facto nestes moldes, nem especificou durante quantos anos se prolongaria.

Ainda assim, o montante mostra a escala das ambições da Toyota nesta área, que passa por robótica industrial, logística automatizada e, entretanto, por uma maior colaboração entre humanos e robôs nas fábricas.

Resposta à escassez de mão de obra e ao envelhecimento das infraestruturas

Esta estratégia insere-se numa tendência mais alargada do setor automóvel, em que as fabricantes recorrem cada vez mais à robótica para reduzir custos e enfrentar dois problemas estruturais:

Infraestruturas fabris envelhecidas;

Crescente escassez de mão de obra, particularmente sensível no Japão devido ao envelhecimento demográfico.

Analistas do Bernstein consideram que a crescente aposta da Toyota na robótica pode reforçar a perceção dos investidores quanto ao potencial de crescimento da marca para além do negócio automóvel, prevendo que os anúncios relacionados com robótica se tornem mais frequentes à medida que a empresa acelera esta estratégia.

Antes deste anúncio, a Toyota já tinha dado um passo concreto nesta direção ao assinar um acordo comercial com a Agility Robotics para a implementação de robôs humanoides Digit na fábrica de Woodstock, no Canadá, a maior unidade produtiva da marca fora do Japão.

Depois de um ano de testes com três protótipos, a empresa decidiu avançar com mais sete unidades, destinadas inicialmente a tarefas de carga e descarga de peças junto às linhas de montagem.

Toyota não é pioneira

A aposta em robôs humanoides nas linhas de produção não é exclusiva da Toyota. A sul-coreana Hyundai, que detém a fabricante de robôs Boston Dynamics, já anunciou planos para começar a implementar robôs humanoides na sua fábrica nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, também a partir de 2028.

Além disso, a BMW está já a expandir o uso de robôs humanoides nas suas linhas de produção, com o Figure 03 a assumir a logística da fábrica de Spartanburg, nos Estados Unidos.

Leia também: