O seu próximo Toyota pode ser montado por um robô: a marca quer 400.000!
A Toyota está a preparar aquele que pode ser o maior investimento em automação industrial da sua história.
Uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo estima que a modernização das suas fábricas, das empresas do grupo e dos principais fornecedores possa custar cerca de um bilião de ienes (o equivalente a cerca de 5,4 mil milhões de euros) por ano a partir de 2028.
O número não se refere apenas às fábricas da própria Toyota, abrangendo as empresas do grupo e os fornecedores de maior dimensão, segundo a informação partilhada pela marca junto de investidores no início deste mês.
Para concretizar este nível de automação, a Toyota estima que sejam necessários cerca de 400 mil robôs, entre máquinas humanoides e não humanoides, combinando a substituição de equipamento já existente com a instalação de sistemas totalmente novos.
Até ao momento, a empresa não confirmou se o investimento avançará de facto nestes moldes, nem especificou durante quantos anos se prolongaria.
Ainda assim, o montante mostra a escala das ambições da Toyota nesta área, que passa por robótica industrial, logística automatizada e, entretanto, por uma maior colaboração entre humanos e robôs nas fábricas.
Resposta à escassez de mão de obra e ao envelhecimento das infraestruturas
Esta estratégia insere-se numa tendência mais alargada do setor automóvel, em que as fabricantes recorrem cada vez mais à robótica para reduzir custos e enfrentar dois problemas estruturais:
- Infraestruturas fabris envelhecidas;
- Crescente escassez de mão de obra, particularmente sensível no Japão devido ao envelhecimento demográfico.
Analistas do Bernstein consideram que a crescente aposta da Toyota na robótica pode reforçar a perceção dos investidores quanto ao potencial de crescimento da marca para além do negócio automóvel, prevendo que os anúncios relacionados com robótica se tornem mais frequentes à medida que a empresa acelera esta estratégia.
Antes deste anúncio, a Toyota já tinha dado um passo concreto nesta direção ao assinar um acordo comercial com a Agility Robotics para a implementação de robôs humanoides Digit na fábrica de Woodstock, no Canadá, a maior unidade produtiva da marca fora do Japão.
Depois de um ano de testes com três protótipos, a empresa decidiu avançar com mais sete unidades, destinadas inicialmente a tarefas de carga e descarga de peças junto às linhas de montagem.
Toyota não é pioneira
A aposta em robôs humanoides nas linhas de produção não é exclusiva da Toyota. A sul-coreana Hyundai, que detém a fabricante de robôs Boston Dynamics, já anunciou planos para começar a implementar robôs humanoides na sua fábrica nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, também a partir de 2028.
Além disso, a BMW está já a expandir o uso de robôs humanoides nas suas linhas de produção, com o Figure 03 a assumir a logística da fábrica de Spartanburg, nos Estados Unidos.
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Quando o ultron e a skynet chegarem e vos puserem numa Matrix eu vou me rir!! Os robots sao a evolucao , nos somos o passado, o nearthental…vamos ficar extintos ates de 2100 ( a versao carne e musculo). O futuro da raca humana é metal!
Looool
Por acaso, estava a pensar abrir uma empresa de metal… a pensar no futuro da minha geração, já a pensar nisso… 🙂
Estimado e sumamente visionário Luís Maia, é com a mais inefável reverência perante o seu intelecto superior que acolho a sua magnânima profecia, na qual o apocalipse da humanidade é brilhantemente deduzido a partir da singela introdução de braços robóticos para apertar parafusos na linha de montagem da Toyota. Recordando, aliás, através do seu imaculado rasto digital em publicações pretéritas, que o caro Luís aparenta ser o orgulhoso detentor de um Tesla Model 3, decerto deslumbrado com as proezas do Grok no seu painel de bordo e convicto de que albergar um assistente virtual no ecrã tátil faz do seu automóvel o precursor da senciência universal, compreendo perfeitamente que a sua devoção por eletrodomésticos com rodas tolde ligeiramente o seu raciocínio.
Contudo, e apenas para garantir que a sua genialidade não seja mal interpretada por mentes mais limitadas e mundanas, sinto-me na obrigação de apontar um minúsculo e adorável pormenor lógico que lhe escapou, um autómato industrial que solda as portas de um Corolla está tão distante da autoconsciência da Skynet quanto o cinematográfico cenário da “Matrix” está de respeitar as leis básicas da termodinâmica, uma vez que a nossa espécime seria uma péssima bateria que consome infinitamente mais energia do que produz.
Acresce a este seu enternecedor lapso semântico o facto de que o metal não “evolui” espontaneamente, dependendo perpetuamente da nossa ultrapassada infraestrutura de “carne e musculo” para extrair minérios, redigir código e evitar a ferrugem, pelo que, se o seu glorioso futuro de metal realmente se abater sobre nós antes de 2100, sugiro com a máxima cortesia que o caro Luís aplique o seu brilhantismo a colecionar caricas de Nuka-Cola e a reservar um lugar cativo num refúgio da Vault-Tec, preparando-se devidamente para o desastre radioativo.
Um conselho, comece a escrever menos para que as pessoas leiam, poucas pessoas vão ler o seu testamento, eu só li os do outro artugo, neste nem tentei.
Obrigado pelo tempo de redigir a resposta e participar no debate de ideias.
Epá…
Caso sr. Era porreiro, gostei muito da dissertação da IA que enviou, no entanto a mesma já enferma de de um pressuposto que já foi mudado há algum tempo, é de que as máquinas não teem vontade própria, a IA não é um programa á moda antiga baseado em algoritmos que tentava dar uma imagem de raciocinio proprio mas qué na realidade tinha sempre um humano na genese do programa, a IA tem programação dinamica, que se programa a si própria e cria novos caminhos sem qualquer intervenção humana, foi criada e replicada por diversas empresas, e agora já estão assustados com algumas ações que resultam disso, com resultados totalmente opostos ao que estavam á espera e já com ataques cibernéticos aos seus próprios criadores.
Por isso os CEos dessas empresas começaram a dizer que é melhor fazer uma pausa porque o controle destas IAs mostra se muito mais complicado do que se pensava, não basta desligar a ficha, a IA já é capaz de criar novas ligações escondidas invisiveis para o criador.
Ainda estamos no princípio e para já é controlável, mas seguramente é melhor acreditar em quem sabe do assunto do que acreditar nos Trumps deste mundo que só dizem baboseiras
Nada disso. O meu próximo Toyota vai ser COMPRADO por um robô.. E pago por ele, pois claro.
E vai ser-me oferecido a mim
So dar carta de conduçao aos robots, para comecarem a compra los. Nao parece que os humanos terao dinheiro para isso, em breve.
Os humanos não precisam de dinheiro. O robô compra. Com dinheiro dele, pois claro. Não é verdade, senhores capitalistas?
Robots já estão a montar as baterias em estado sólido da Toyota…
LOOL