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O seu próximo Toyota pode ser montado por um robô: a marca quer 400.000!

· Motores/Energia 14 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Luis Maia says:
    18 de Setembro de 2026 às 10:11

    Quando o ultron e a skynet chegarem e vos puserem numa Matrix eu vou me rir!! Os robots sao a evolucao , nos somos o passado, o nearthental…vamos ficar extintos ates de 2100 ( a versao carne e musculo). O futuro da raca humana é metal!

    Responder
    • JL says:
      18 de Setembro de 2026 às 10:22

      Looool

      Responder
    • Mf3rRo says:
      18 de Setembro de 2026 às 11:28

      Por acaso, estava a pensar abrir uma empresa de metal… a pensar no futuro da minha geração, já a pensar nisso… 🙂

      Responder
    • Era Porreiro says:
      18 de Setembro de 2026 às 11:48

      Estimado e sumamente visionário Luís Maia, é com a mais inefável reverência perante o seu intelecto superior que acolho a sua magnânima profecia, na qual o apocalipse da humanidade é brilhantemente deduzido a partir da singela introdução de braços robóticos para apertar parafusos na linha de montagem da Toyota. Recordando, aliás, através do seu imaculado rasto digital em publicações pretéritas, que o caro Luís aparenta ser o orgulhoso detentor de um Tesla Model 3, decerto deslumbrado com as proezas do Grok no seu painel de bordo e convicto de que albergar um assistente virtual no ecrã tátil faz do seu automóvel o precursor da senciência universal, compreendo perfeitamente que a sua devoção por eletrodomésticos com rodas tolde ligeiramente o seu raciocínio.
      Contudo, e apenas para garantir que a sua genialidade não seja mal interpretada por mentes mais limitadas e mundanas, sinto-me na obrigação de apontar um minúsculo e adorável pormenor lógico que lhe escapou, um autómato industrial que solda as portas de um Corolla está tão distante da autoconsciência da Skynet quanto o cinematográfico cenário da “Matrix” está de respeitar as leis básicas da termodinâmica, uma vez que a nossa espécime seria uma péssima bateria que consome infinitamente mais energia do que produz.
      Acresce a este seu enternecedor lapso semântico o facto de que o metal não “evolui” espontaneamente, dependendo perpetuamente da nossa ultrapassada infraestrutura de “carne e musculo” para extrair minérios, redigir código e evitar a ferrugem, pelo que, se o seu glorioso futuro de metal realmente se abater sobre nós antes de 2100, sugiro com a máxima cortesia que o caro Luís aplique o seu brilhantismo a colecionar caricas de Nuka-Cola e a reservar um lugar cativo num refúgio da Vault-Tec, preparando-se devidamente para o desastre radioativo.

      Responder
      • JL says:
        18 de Setembro de 2026 às 12:28

        Um conselho, comece a escrever menos para que as pessoas leiam, poucas pessoas vão ler o seu testamento, eu só li os do outro artugo, neste nem tentei.

        Responder
      • Yamahia says:
        18 de Setembro de 2026 às 12:35

        Epá…

        Responder
      • Antonio Vasco says:
        18 de Setembro de 2026 às 12:35

        Caso sr. Era porreiro, gostei muito da dissertação da IA que enviou, no entanto a mesma já enferma de de um pressuposto que já foi mudado há algum tempo, é de que as máquinas não teem vontade própria, a IA não é um programa á moda antiga baseado em algoritmos que tentava dar uma imagem de raciocinio proprio mas qué na realidade tinha sempre um humano na genese do programa, a IA tem programação dinamica, que se programa a si própria e cria novos caminhos sem qualquer intervenção humana, foi criada e replicada por diversas empresas, e agora já estão assustados com algumas ações que resultam disso, com resultados totalmente opostos ao que estavam á espera e já com ataques cibernéticos aos seus próprios criadores.
        Por isso os CEos dessas empresas começaram a dizer que é melhor fazer uma pausa porque o controle destas IAs mostra se muito mais complicado do que se pensava, não basta desligar a ficha, a IA já é capaz de criar novas ligações escondidas invisiveis para o criador.
        Ainda estamos no princípio e para já é controlável, mas seguramente é melhor acreditar em quem sabe do assunto do que acreditar nos Trumps deste mundo que só dizem baboseiras

        Responder
  2. Grunho says:
    18 de Setembro de 2026 às 10:13

    Nada disso. O meu próximo Toyota vai ser COMPRADO por um robô.. E pago por ele, pois claro.

    Responder
  3. Armenio says:
    18 de Setembro de 2026 às 10:56

    So dar carta de conduçao aos robots, para comecarem a compra los. Nao parece que os humanos terao dinheiro para isso, em breve.

    Responder
  4. Realista says:
    18 de Setembro de 2026 às 11:37

    Robots já estão a montar as baterias em estado sólido da Toyota…

    Responder

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