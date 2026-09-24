O regresso de uma lenda: Renault 8 Gordini renasce elétrico

A Renault volta a mergulhar no seu património para reinventar um dos seus maiores ícones desportivos. O novo Renault 8 Gordini Concept recupera a alma do lendário modelo de tração traseira e transporta-a para a era elétrica, através de um coupé de dois lugares, 270 cv e uma linguagem visual inspirada nos automóveis de ralis.

Revelado a 24 de setembro, o novo reboot junta tradição e modernidade e reforça a aposta da marca em reinterpretar modelos históricos sob uma perspetiva contemporânea. De facto, nas palavras da Renault, o Renault 8 Gordini Concept não é apenas uma homenagem a um ícone do desporto automóvel francês, mostrando também como a Renault mantém vivo o seu património.

Nos últimos anos, a marca revisitou alguns dos seus modelos mais icónicos com designs únicos, capazes de promover um diálogo entre passado e futuro, e o Renault 8 Gordini Concept insere-se nesta abordagem.

Este concept car prepara-se para integrar a história e o património da marca, ao lado de modelos históricos, materiais de arquivo e obras de arte que serão reunidos no futuro museu Renault Collections, em Flins, cuja abertura ao público em geral está prevista para dentro de cerca de 15 meses.

Um ícone como referência

Lançado em 1964, o Renault 8 Gordini dispunha de um motor traseiro de 95 cv e de tração traseira. Com verdadeiras prestações de competição, mas exigindo competências de condução avançadas, era eficaz, embora exigente. O Renault 8 Gordini (la Gorde) foi uma extraordinária “escola de condução” para uma geração de pilotos, incluindo Jean Ragnotti.

Ao atribuir o nome Gordini a uma versão desportiva de um modelo de produção, a Renault tornou as prestações elevadas acessíveis, uma década antes do fenómeno GTI ganhar expressão. Segundo a marca, e emblemática dupla faixa branca tornou-se icónica.

Seguindo uma abordagem semelhante, a Renault revisita agora este modelo icónico através de um projeto exploratório, para deleite dos entusiastas automóveis em todo o mundo.

Design made in Renault

Ao contrário do show car R17, que resultou de uma colaboração entre o conhecido designer Ora Ïto e as equipas de design da marca, o Renault 8 Gordini Concept é 100% Renault no seu design.

O projeto começou com um concurso interno no Renault Design, que gerou uma enorme onda de entusiasmo e para o qual foram submetidos, espontaneamente, 300 esboços pelos designers da marca. Destas, dois projetos foram selecionados para desenvolvimento sob a forma de maquetes à escala 2:5, permitindo comparar ambos e criar uma nova matriz, reunindo o melhor de cada um.

Proporções de competição

O Renault 8 Gordini Concept mede 4,12 m de comprimento, 1,88 m de largura e 1,27 m de altura, apresentando proporções particularmente compactas e dinâmicas. Equipado com jantes de 19 polegadas à frente e de 20 polegadas atrás, assenta firmemente na estrada, à semelhança dos automóveis de ralis atuais.

A traseira é larga, musculada e fortemente esculpida, sugerindo o motor traseiro e a tração traseira que caracterizavam o modelo original. A diferença, hoje, é que o veículo é movido por um motor elétrico de 270 cv. Reforçando ainda mais o desempenho deste concept car, a traseira apresenta uma ligeira inclinação, ausente no modelo original.

A par disso, o Renault 8 Gordini Concept insere-se na tendência café racer, atualmente popular no universo das motos personalizadas. A ideia consiste em modernizar motociclos vintage, eliminando elementos não essenciais e maximizando a beleza crua dos materiais e dos componentes mecânicos. Esta abordagem já tinha sido adotada no design do Renault 5 Turbo 3E.

Um jogo de referências

Embora o concept car tenha pouco em comum com o seu antecessor em termos de proporções, muitos elementos de design e assinaturas visuais foram reinterpretados numa forma modernizada:

Inspirada no Renault 8 Gordini de 1964, a inscrição do nome Gordini foi finamente retrabalhada e integra agora as estrias do emblema original.

e integra agora as estrias do emblema original. Esta assinatura distintiva é acompanhada por um novo emblema “8” , composto por oito segmentos.

, composto por oito segmentos. Como referência ao logótipo em losango que adornava a dianteira do seu antecessor, no interior do veículo é visível um brasão em homenagem à icónica “Gorde” , como aceno aos entusiastas.

, como aceno aos entusiastas. O rebaixo em relevo ao longo da linha de cintura , uma assinatura de design do original, foi mantido nesta versão modernizada, mas assume agora uma função prática ao direcionar o fluxo de ar para uma nova entrada de ar.

, uma assinatura de design do original, foi mantido nesta versão modernizada, mas assume agora uma função prática ao direcionar o fluxo de ar para uma nova entrada de ar. A forma retangular das cavas das rodas foi também replicada para conferir ao perfil uma aparência mais musculada.

para conferir ao perfil uma aparência mais musculada. A dianteira, sem grelha , continua a cortar o ar com a sua proa biselada, enquanto os faróis adicionais da versão de ralis estão agora integrados para formar uma assinatura luminosa global com seis faróis redondos na mesma disposição.

, continua a cortar o ar com a sua proa biselada, enquanto os da versão de ralis estão agora integrados para formar uma assinatura luminosa global com seis faróis redondos na mesma disposição. Outras referências ao original incluem os retrovisores em forma de concha e a grelha que percorre toda a largura do cap ô, na base do para-brisas.

e a ô, na base do para-brisas. A grelha de ventilação traseira foi mantida pelo seu apelo estético, desempenhando também uma função prática.

A dupla faixa branca como guia

Originalmente um elemento decorativo aplicado à carroçaria, a dupla faixa branca característica da Gordini tornou-se um componente estrutural no Renault 8 Gordini Concept. Vários elementos estão agora alinhados com a faixa, incluindo a grelha na base do para-brisas e o padrão gráfico iluminado no interior das luzes traseiras.

A dupla faixa prolonga-se até ao habitáculo, atravessando a parte superior do painel de bordo, com a cor a passar de branco para azul.

Segundo Kévin Goncalves, designer exterior, “não se trata simplesmente de faixas decorativas aplicadas a uma superfície, mas de componentes estruturais que organizam o design”.

Um interior elegante de linhas depuradas

O design interior do Renault 8 Gordini Concept, minimalista e focado no condutor, revisita o original com uma estética muito mais arrojada. Embora a pala do painel de bordo continue a percorrer toda a largura do habitáculo, o próprio painel assume a forma de uma faixa horizontal em alumínio escovado, que serve de suporte aos mostradores redondos, cujas molduras espessas evocam o design 3D dos faróis.

Indo ao encontro da estética café racer, os materiais plásticos dão lugar ao alumínio escovado, utilizado nos comandos e em grandes superfícies, criando contraste com as secções revestidas em Alcantara.

Entretanto, o Renault 8 Gordini Concept estará em exposição no stand da Renault no Salão Automóvel de Paris, de 12 a 18 de outubro de 2026.