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Motores/Energia

O que muda a partir de hoje nos postos de combustível?

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A partir de hoje, 17 de outubro, os postos de abastecimento passam a ter de afixar, para cada combustível, a diferença por litro resultante da redução do ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos), uma informação que até agora só constava das faturas.

Posto de combustível da Repsol no Restelo

Os consumidores que abastecem o carro em Portugal vão começar a encontrar nos postos de combustível uma informação nova, que indica a diferença por litro resultante da redução do ISP. A medida consta no Decreto-Lei n.º 199/2026, publicado em Diário da República a 7 de outubro, e já mereceu críticas da Iniciativa Liberal, que pretende alterá-lo.

O que muda para os postos

De acordo com o diploma, os comercializadores de combustíveis derivados do petróleo ficam obrigados a afixar, em cada posto e relativamente a cada combustível vendido, a diferença entre o ISP que seria cobrado por litro à taxa de referência e o imposto efetivamente cobrado à taxa em vigor, estando ambos os valores acrescidos de IVA. Esta informação deve ser colocada junto dos equipamentos de abastecimento, ou nos próprios equipamentos, num local bem visível e com a menção “Redução ISP+IVA“.

Desde outubro de 2022, esta discriminação só tinha de constar nas faturas emitidas, pelo que a novidade está em tornar a redução visível antes de o consumidor abastecer. A afixação de informação falsa, incorreta ou desatualizada é punível com uma coima entre 1000 e 3000 euros.

IL quer que o peso dos impostos também seja divulgado

Em comunicado, a Iniciativa Liberal (IL), liderada por Mariana Leitão, anunciou que pretende alterar o decreto-lei e propõe que os postos sejam igualmente obrigados a divulgar o valor dos impostos cobrados por litro e o respetivo peso no preço final, dados que considera mais relevantes para os consumidores. O partido defende ainda a revogação das coimas de 1000 a 3000 euros, que no seu comunicado associa à ausência de afixação.

Entre as críticas apresentadas, a IL aponta o facto de a obrigação ter sido criada “unilateralmente” e sem discussão pública, classifica a medida como “altamente paternalista” por considerar que trata os portugueses como desconhecedores da lei e da ação do Governo, e alerta para os custos que os postos terão de suportar para implementar o sistema de afixação, além do risco de coimas por ausência ou desatualização da informação.

Os liberais sublinham também que o desconto do ISP é temporário, atualizado semanalmente e sujeito a variações, mas que o decreto-lei não define um prazo de vigência, o que, na sua perspetiva, poderia levar a “reduções” negativas caso os preços estabilizem ou desçam, ou obrigar a nova alteração legislativa para pôr fim à afixação.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
combusíveis ISP

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  1. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    De facto, e como muito bem diz o líder da IL, é apenas o ladrão a deixar à porta da casa de onde roubou todo o dinheiro um vale de desconto no supermercado suficiente para umas códeas de pão. Diz quanto devolve, mas não diz quanto levou.

    Responder
  2. Avatar de Toni da Adega
    Toni da Adega

    O que muda, nada. Provavelmente aumento no consumo e mais pessoal a abastecer. Fora isso tudo normal

    Responder
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