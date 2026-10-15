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Motores/Energia

O que acontece às oficinas e aos postos quando os elétricos dominam as estradas?

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Com 97% das compras de particulares já elétricas em julho, a Dinamarca serviu de caso de estudo para o impacto da transição em mecânicos, peças e redes de abastecimento.

A discussão sobre os veículos elétricos centra-se habitualmente em autonomia, preços e carregamento. Contudo, importa perceber, também, o destino de todo o ecossistema construído à volta dos motores de combustão.

Um artigo de opinião recente deu conta desta procura, que teve por base uma conversa entre o autor, David Waterworth, e Henrik, um condutor de elétrico residente na Dinamarca, engenheiro eletrotécnico e com mais de 180.000 km no seu próprio veículo.

Um mercado já dominado pelos elétricos

Em julho, 97% dos veículos comprados por particulares na Dinamarca foram elétricos a bateria, o que corresponde a 80,2% de todas as matrículas desse mês. Em setembro, a quota total subiu para um recorde de 88,8%, em 20.026 veículos de passageiros novos.

No parque automóvel, a Mobility Denmark contabilizava 600.000 elétricos em abril, e no fim do primeiro semestre os elétricos a bateria já pesavam 22,37% dos automóveis de passageiros.

Oficinas: menos trabalho, mais especialização

Sublinhando não ser mecânico, Henrik considera que continuará a haver lugar para oficinas, mas provavelmente mais pequenas e obrigadas a reequipar-se, uma vez que trabalhar num sistema de propulsão elétrico e em baterias de grande dimensão é muito diferente de intervir num motor de combustão e numa caixa de velocidades.

Além disso, haverá menos necessidade de trabalho em motores elétricos do que em motores de combustão, e os modelos chineses já alargaram os intervalos entre revisões.

Na perspetiva de Henrik, negócios muito especializados, como as oficinas de escapes, vão certamente declinar, e os mecânicos poderão ter de evoluir para técnicos altamente especializados.

Como exemplo dessa evolução, Henrik indicou a Elbilmek, uma oficina independente perto de Oslo, na Noruega, que colabora com o YouTuber Bjørn Nyland. Segundo a tradução, esta oficina aposta em diagnósticos avançados, com ligações diretas ao veículo e acesso a milhares de parâmetros em tempo real, bem como na avaliação do estado de saúde real do carro e no desenvolvimento de componentes de substituição.

Posto de abastecimento na Dinamarca. Crédito: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix, via The Local

Postos de abastecimento sob pressão

Relativamente aos postos de combustível, Henrik acredita que muitos vão desaparecer, porque vê que cerca de 85% do carregamento é feito em casa, e que as empresas de combustíveis e de carregamento rápido disputam apenas uma fatia reduzida do mercado.

Para o futuro, aponta como possível estrangulamento o carregamento em corrente alternada de 11/22 kW na via pública, em vilas e cidades, um segmento que cresceu depressa há alguns anos, mas deixou de se expandir.

Uma tendência que se estende ao norte da Europa

O fenómeno não se limita à Dinamarca:

  • Na Noruega, 98,8% dos 18.733 automóveis de passageiros novos registados em setembro foram elétricos.
  • Na Suécia, os elétricos a bateria representaram 41,5% das matrículas no primeiro semestre de 2026, e com os híbridos plug-in a quota chegou aos 67% no segundo trimestre.
  • Na Finlândia, a quota de setembro foi de 62,1%, com 50,4% no acumulado do ano.

Não obstante, o parque automóvel muda bem mais devagar do que as vendas. No fim do primeiro semestre, os elétricos a bateria pesavam 34,31% dos automóveis de passageiros na Noruega, 22,37% na Dinamarca, 9,34% na Suécia e 6,98% na Finlândia. Entretanto, na Noruega, a frota elétrica ultrapassou o milhão de veículos.

Ou seja…?

O mercado sugere que a eletrificação afeta toda a cadeia à volta do automóvel, com menos trabalho de manutenção por veículo, oficinas mais tecnológicas e uma rede de postos que, na opinião de Henrik, deverá encolher de forma significativa.

Como o parque automóvel se renova lentamente, mesmo na Noruega, onde os elétricos a bateria pesam 34,31% dos automóveis de passageiros, cerca de dois terços dos carros ainda não são elétricos, com a transição do ecossistema a prever-se gradual.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
carro elétrico dinamarca

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  1. Avatar de CIéqueébom1
    CIéqueébom1

    Os elétricos iram dominar os parques de estacionamento. Precisam de estar a carregar durante muito tempo!

    Responder
    1. Avatar de Mr. Y
      Mr. Y

      cerca de 85% do carregamento é feito em casa

      Responder
  2. Avatar de JL
    JL

    Então mas os parques de estacionamento já está cheios, principalmente de carros a combustão, portanto não é verdade o que diz.

    Não era mais fácil dizer a verdade ?

    Responder
  3. Avatar de JL
    JL

    Por isso é que os mecânicos que andam por aqui a comentar ficam tão chateados.

    Responder
  4. Avatar de Carlos A. Leal
    Carlos A. Leal

    E quem dominará o desmantelamento dos automóveis elétricos usados ou acidentados?

    Convém não esquecer que a poluição não é somente atmosférica, como parecem fazer crer quando nos apresentam veículos elétricos. Estes têm componentes em plástico e em cobre muito superiores aos dos veículos de combustão e dispõem de baterias de lítio.

    Costumo traçar o seguinte cenário – o meu carro a gasóleo choca de frente com um veículo elétrico, numa estrada de terra batida. O meu caro parte o tubo de alimentação e o elétrico parte a bateria. Que carro polui mais?

    Responder
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