O ponto fraco do seu carro pode estar numa aplicação do telemóvel
Os automóveis estão cada vez mais ligados à Internet e ao smartphone. Podemos consultar a autonomia à distância, localizar o veículo ou gerir várias funções sem sair do sofá. Mas esta comodidade também abre novas portas a ataques informáticos. E o problema pode começar longe do próprio carro.
Aplicações e cloud são pontos de entrada para ataques
Uma investigação da Universidade de Gotemburgo e da Universidade de Tecnologia de Chalmers, na Suécia, analisou 413 vulnerabilidades de software identificadas entre janeiro de 2022 e setembro de 2024. O trabalho mostra que a segurança automóvel depende cada vez mais das plataformas que rodeiam o veículo.
As aplicações, os sites e os serviços na cloud representam mais de um terço das falhas identificadas, uma proporção quase três vezes superior à encontrada numa investigação anterior. Ou seja, proteger o automóvel também exige proteger os serviços aos quais está ligado.
Os resultados foram publicados na revista Software Quality Journal.
Dados pessoais e sistemas de infoentretenimento em risco
As falhas podem afetar os sistemas do veículo e expor informações pessoais. Dados de localização, por exemplo, podem revelar percursos e rotinas dos condutores.
Os sistemas de infoentretenimento continuam igualmente a merecer atenção. Uma das vulnerabilidades analisadas permitia, em determinadas condições, bloquear o sistema de um Škoda através da rede Wi-Fi do veículo.
Este caso não equivale a controlar a direção ou os travões, mas demonstra que as interfaces de ligação também precisam de proteção.
Cerca de 16% das vulnerabilidades foram consideradas críticas
Quanto à gravidade, cerca de 45% das falhas foram classificadas como elevadas e 16% como críticas. Estes números descrevem vulnerabilidades identificadas, sem significarem que todas tenham sido exploradas em ataques.
O estudo também destaca riscos em componentes de software de terceiros.
Como proteger o seu automóvel conectado?
Para os condutores, os cuidados passam por instalar as atualizações disponibilizadas, utilizar palavras-passe fortes nas contas associadas ao automóvel e rever os dados partilhados com os serviços conectados.
A evolução tecnológica trouxe novas formas de utilizar o carro. Trouxe também uma responsabilidade adicional: além da manutenção mecânica, é preciso acompanhar a sua segurança digital.
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