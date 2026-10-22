O ponto fraco do seu carro pode estar numa aplicação do telemóvel

Os automóveis estão cada vez mais ligados à Internet e ao smartphone. Podemos consultar a autonomia à distância, localizar o veículo ou gerir várias funções sem sair do sofá. Mas esta comodidade também abre novas portas a ataques informáticos. E o problema pode começar longe do próprio carro.

Aplicações e cloud são pontos de entrada para ataques

Uma investigação da Universidade de Gotemburgo e da Universidade de Tecnologia de Chalmers, na Suécia, analisou 413 vulnerabilidades de software identificadas entre janeiro de 2022 e setembro de 2024. O trabalho mostra que a segurança automóvel depende cada vez mais das plataformas que rodeiam o veículo.

As aplicações, os sites e os serviços na cloud representam mais de um terço das falhas identificadas, uma proporção quase três vezes superior à encontrada numa investigação anterior. Ou seja, proteger o automóvel também exige proteger os serviços aos quais está ligado.

Os resultados foram publicados na revista Software Quality Journal.

Dados pessoais e sistemas de infoentretenimento em risco

As falhas podem afetar os sistemas do veículo e expor informações pessoais. Dados de localização, por exemplo, podem revelar percursos e rotinas dos condutores.

Os sistemas de infoentretenimento continuam igualmente a merecer atenção. Uma das vulnerabilidades analisadas permitia, em determinadas condições, bloquear o sistema de um Škoda através da rede Wi-Fi do veículo.

Este caso não equivale a controlar a direção ou os travões, mas demonstra que as interfaces de ligação também precisam de proteção.

Cerca de 16% das vulnerabilidades foram consideradas críticas

Quanto à gravidade, cerca de 45% das falhas foram classificadas como elevadas e 16% como críticas. Estes números descrevem vulnerabilidades identificadas, sem significarem que todas tenham sido exploradas em ataques.

O estudo também destaca riscos em componentes de software de terceiros.

Como proteger o seu automóvel conectado?

Para os condutores, os cuidados passam por instalar as atualizações disponibilizadas, utilizar palavras-passe fortes nas contas associadas ao automóvel e rever os dados partilhados com os serviços conectados.

A evolução tecnológica trouxe novas formas de utilizar o carro. Trouxe também uma responsabilidade adicional: além da manutenção mecânica, é preciso acompanhar a sua segurança digital.