O grande mito dos carros elétricos caiu. Afinal as emissões zero não existem

A promessa dos automóveis elétricos parece perfeita ao apontar para zero gramas de dióxido de carbono por quilómetro. Este valor tem servido de para incentivos fiscais e transições ecológicas, mas esconde uma lacuna. Uma investigação detalhada veio expor os limites reais deste cálculo. O resultado revela que afinal as emissões zero não existem.

O mito das emissões zero nos carros elétricos

Ao contrário do que a publicidade sugere, a pegada ecológica destes veículos não desaparece quando saem do concessionário.

As contas dos investigadores Universidade Técnica de Munique revelam que, em média, a frota elétrica reduz as emissões globais em cerca de 41% face aos equivalentes a combustão. Trata-se de uma diminuição substancial e positiva, mas que fica distante da neutralidade carbónica apregoada.

A falha das regras europeias e o impacto real

O problema central reside no método de homologação imposto pela União Europeia. Este foca a análise estritamente nas emissões no tubo de escape.

Como os motores a bateria não libertam gases durante a circulação, são classificados com emissões nulas. Esta abordagem ignora a extração intensiva de matérias-primas, a origem da eletricidade usada no carregamento e a energia necessária para os montar.

Os dados compilados sublinham disparidades consoante a cadeia de produção e a utilização. Existem casos onde a redução de carbono atinge 89%, enquanto outros modelos produzidos em matrizes energéticas poluentes chegam a poluir 21% mais.

A legislação comunitária trata ambos por igual, premiando veículos construídos sem critério ecológico, com especial destaque para importações que percorrem longas rotas.

Mudanças inevitáveis no horizonte comunitário

Os académicos alemães apontam esta metodologia como um erro estratégico na política climática, sugerindo que parâmetros industriais específicos sejam integrados nas avaliações. O recurso a aço de baixo carbono na estampagem dos chassis e a garantia de uma segunda vida para as baterias representam passos indispensáveis para distinguir modelos verdadeiramente amigos do ambiente.

Bruxelas parece já ter compreendido que o caminho exigirá cedências perante a complexidade industrial. O calendário começou a rever em baixa algumas metas mais agressivas, ajustando os cortes obrigatórios para níveis mais exequíveis. Esta redefinição abre caminho a uma fiscalização mais rigorosa e transparente, obrigando os construtores a responder pelas emissões integrais antes de colarem o rótulo ecológico.