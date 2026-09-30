O carro sabe tudo sobre si. Marcas recolhem dados dos condutores sem controlo

Os carros deixaram de ser simples máquinas para se transformarem em centros de recolha de dados. Uma investigação revelou que fabricantes de renome como a Honda, General Motors e Ford continuam a monitorizar os condutores. Sensores, sistemas de navegação e câmaras registam o que se passa dentro e fora do habitáculo, alimentando ecossistemas digitais quase invisíveis para conduz.

A recolha abrange dados sobre o funcionamento do motor e a velocidade, mas estende-se a aspetos pessoais da rotina dos utilizadores. Detalhes como rotas habituais, locais de paragem prolongada, acelerações bruscas e até o peso dos passageiros nos bancos são catalogados com precisão cirúrgica. Estes dados são enviados para os servidores das próprias marcas através de cartões SIM instalados no carro, operando silenciosamente sem que o condutor note.

Um ecossistema obscuro onde a privacidade fica em segundo plano

O grande problema identificado pelos investigadores reside no destino desta informação acumulada diariamente. Grande parte dos dados não serve apenas para melhorar os sistemas, acabando vendida ou partilhada com empresas e agregadores. Companhias de seguros e agências de marketing utilizam estes perfis para calcular prémios de apólices com base no comportamento ou desenhar campanhas publicitárias segmentadas.

Embora as fabricantes incluam cláusulas sobre o tratamento de dados nos contratos e termos de serviço das plataformas multimédia, a transparência continua ausente. Os documentos legais são redigidos de forma vaga e densa, obrigando a aceitar condições genéricas no momento da compra ou ao configurar a consola. Na prática, recusar a partilha das informações implica desativar recursos vitais de conectividade, deixando o consumidor sem alternativas.

Como as definições de segurança ignoram a vontade do condutor

A investigação aponta ainda que desativar as funções de telemetria nos menus dos sistemas de entretenimento raramente impede a transmissão dos dados técnicos. Certos pacotes continuam a sair do carro com a justificação de manutenção preventiva ou diagnóstico de emergência em caso de avaria. Esta ausência de um botão claro e definitivo para desligar a partilha revela uma assimetria entre os interesses da indústria e os direitos à privacidade.

Perante esta realidade, especialistas em segurança e entidades reguladoras alertam para a urgência de normas mais rigorosas para o setor automóvel. Enquanto os smartphones já oferecem controlos sobre as permissões de cada app, os carros continuam atrasados e a beneficiar de lacunas legais. A pressão recai agora sobre as marcas para abandonarem práticas invasivas que colocam a rentabilização de dados acima do respeito pelos proprietários.

O cenário atual obriga quem compra um carro novo a olhar com atenção redobrada para os termos que aceita no ecrã tátil. Sem uma intervenção regulatória firme, os automóveis continuarão a ser uma das ferramentas de vigilância mais sofisticadas e difíceis de controlar no dia a dia.