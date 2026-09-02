O carro avariou na estrada? Verifique a sua apólice de seguro automóvel

Uma avaria no carro pode acontecer a qualquer momento e transformar uma viagem normal numa situação bastante complicada. No entanto, antes de chamar um reboque por conta própria, há uma coisa que deve verificar: se a sua apólice de seguro automóvel inclui assistência em viagem.

O que fazer quando o carro avaria?

Se o veículo deixar de funcionar durante uma viagem, a primeira prioridade deve ser garantir a segurança. Se possível, retire o carro da faixa de rodagem e coloque-o num local seguro. Em caso de imobilização na estrada, deve também sinalizar devidamente a viatura.

Depois, consulte os documentos do seguro ou a aplicação da seguradora para confirmar se tem assistência em viagem.

Na maioria dos casos, a assistência pode ser solicitada através de uma linha telefónica, aplicação móvel ou área de cliente.

O seguro pode pagar o reboque?

Depende das condições contratadas. A assistência em viagem pode incluir, entre outros serviços, o envio de uma viatura de assistência ao local, o reboque do automóvel para uma oficina e, dependendo da apólice, soluções para transportar os ocupantes ou continuar a viagem.

É importante verificar os limites e condições da cobertura, uma vez que podem existir diferenças entre seguradoras e modalidades de seguro.

Não chame logo um reboque por sua conta

Se tiver assistência em viagem contratada, o mais prudente é contactar primeiro a seguradora ou a entidade responsável pela assistência.

Ao contratar diretamente um serviço de reboque sem autorização, poderá existir o risco de o custo não ser posteriormente reembolsado, dependendo das condições da apólice.

Tenha consigo a matrícula do veículo, o número da apólice e a localização exata onde o carro se encontra. Explique também, tanto quanto possível, quais são os sintomas da avaria.