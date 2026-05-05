Nürburgring: um Tesla sai a voar, a bateria incendia-se e foi o caos total (vídeo)

O acidente foi de um Tesla de um particular, tendo um erro de condução em plena sessão pública, saindo disparado por cima da vedação do circuito de Nürburgring, obrigando os serviços de emergência a apagar as chamas da bateria.

No passado sábado, 2 de maio, ocorreu um acidente bastante particular dentro do que é uma sessão normal de voltas abertas ao público no Nürburgring Nordschleife. O protagonista desta história é um Tesla que não saiu nada bem tratado. O elétrico sofreu um acidente em que acabou no ar e depois com a sua bateria a incendiar.

O incidente teve lugar por volta das 13h00, na zona da “madrigueira” (Foxhole), o início da subida até ao ponto mais alto do circuito com mais de 20,832 quilómetros de extensão (configuração TF, acrónimo de Touristenfahrten, na qual se inicia a partir da longa reta traseira).

Ainda na primeira metade da volta, este condutor teve o susto da sua vida aos comandos do seu Tesla Model 3.

Incêndio em Nürburgring após acidente com um Tesla

Uma teoria provável é que o condutor estivesse a vigiar os retrovisores, atento à aproximação de um carro mais rápido, já que é muito habitual ter de ceder passagem quando surge um desportivo em ritmo elevado, como um BMW M4, um Mercedes-AMG GT ou um Porsche 911 GT3, embora também tenha saído demasiado aberto da curva anterior.

Com o azar de ter pisado o corretor exterior, perdeu o controlo e embateu no guardrail do lado esquerdo, sendo catapultado para a zona arborizada do Eifel.

Este primeiro impacto já provoca o incêndio na bateria do Tesla. Recorde-se que o Model 3 utiliza baterias LFP na versão base, mas tanto a versão Performance como as Premium, seja de tração traseira ou integral, recorrem à química NMC. É plausível que, neste caso, pelo tipo de utilização, se tratasse de um Performance com um motor em cada eixo.

Dois ocupantes escaparam sem ferimentos graves

A velocidade a que o Tesla seguia no ar levou-o até outro muro, onde ficou imobilizado de forma abrupta, felizmente sem causar mais danos, tendo em conta o risco elevado de um veículo com cerca de 1850 kg a deslocar-se daquela forma.

No interior seguiam o condutor e um passageiro, que sofreram algumas lesões, mas foram evacuados sem complicações de maior. Ainda assim, os custos serão significativos.

A maior dificuldade surgiu depois para os serviços de emergência. Para extinguir o incêndio da bateria, causado por fuga térmica após o impacto inicial, foram necessários até quatro veículos de bombeiros. Dois deles tiveram inclusive de regressar para reabastecer água mais do que uma vez, tal era a intensidade das chamas.

Duas horas de operação por parte dos serviços de emergência

Foi também mobilizado um helicóptero médico para agilizar a resposta. A situação acabou por ser controlada em cerca de duas horas, um tempo relativamente rápido para ocorrências deste tipo com veículos elétricos. Pelas 15h00, a TF foi reaberta, para satisfação dos entusiastas que levam os seus próprios carros para experimentar o Nordschleife, sobretudo com a aproximação de junho, mês em que se realizam as 24 Horas de Nürburgring.

Naturalmente, acidentes deste género são relativamente comuns nestas sessões, sendo fácil encontrar compilações online. No entanto, o que torna este caso invulgar é envolver um Tesla e os riscos associados a incêndios em baterias, numa altura em que há cada vez mais desportivos, sejam totalmente elétricos ou híbridos, no mercado.