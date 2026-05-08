Nürburgring: Porsche volta a fazer história e bate o próprio recorde na mítica pista

O elétrico mais rápido a circular no circuito Nürburgring-Nordschleife ficou ainda mais rápido. O Porsche Taycan Turbo GT com Manthey Kit bateu o recorde com 06:55,533 minutos.

A Porsche voltou a fazer história no Nürburgring-Nordschleife. O Taycan Turbo GT equipado com o novo Manthey Kit registou uma volta oficial de 6 minutos e 55,533 segundos na mítica pista alemã, batendo o recorde anterior na categoria de "carros executivos elétricos", que também pertencia a um Taycan, por nove segundos.

Mais do que isso, o piloto de teste Lars Kern superou ainda o seu próprio registo de outubro de 2023, obtido com o Taycan Turbo GT com Weissach Package, por 12 segundos completos. O tempo foi certificado por um notário presente no local.

O que é o Manthey Kit?

A Manthey é uma empresa especializada em preparação de veículos de competição, com uma longa história de colaboração com a Porsche nos modelos GT.

Até agora, os seus kits estavam reservados a carros de combustão, mas a Porsche introduziu, pela primeira vez, um Manthey Kit para um veículo elétrico, criado pelo Centro de Desenvolvimento da Porsche, em Weissach, e os engenheiros da Manthey, em Meuspath, na Alemanha.

Mais downforce, mais potência, mais velocidade

A peça central do kit é uma atualização aerodinâmica abrangente. Comparando com o modelo de série, a força descendente, ou downforce, aumenta mais de três vezes: a 200 km/h, passa de 95 para 310 quilogramas.

À velocidade máxima, que subiu de 305 para 310 km/h, o Taycan Turbo GT com Manthey Kit gera cerca de 740 kg de downforce total, o que se traduz em maior estabilidade em curva e velocidades de passagem mais elevadas.

Os componentes aerodinâmicos incluem uma nova asa traseira com placas laterais alargadas, um difusor frontal otimizado, um difusor traseiro de alto desempenho com aletas estendidas e defletores de ar alargados na parte inferior da carroçaria. Além disso, os discos aerodinâmicos em carbono nas rodas traseiras melhoram, também, a eficiência aerodinâmica.

O piloto pode ainda ajustar a asa traseira e o difusor frontal para escolher entre uma configuração de baixa ou alta downforce, consoante o traçado.

Potência elétrica levada ao limite

Na área mecânica, o Manthey Kit traz também melhorias no sistema de propulsão: otimizações à bateria de alta tensão, à unidade de controlo e aos inversores de pulso aumentam a corrente de descarga máxima de 1100 para 1300 amperes, elevando a potência do sistema em 20 kW até perfazer 600 kW. O binário máximo em Launch Control sobe para 1270 Nm.

Não obstante, o destaque vai para o Attack Mode: ao ativar este modo, o condutor tem acesso a um boost adicional de até 130 kW durante 10 segundos, elevando temporariamente a potência para 730 kW, em vez dos 700 kW do modelo base. Uma funcionalidade que, tal como na Fórmula E, exige gestão estratégica durante uma sessão em pista.

Rodas, pneus e travões à altura

O kit inclui também jantes forjadas de alumínio de 21 polegadas com design exclusivo "Manthey", que apesar de maiores são mais leves do que as jantes de série.

Com os parafusos de titânio incluídos, o conjunto pesa mais de 3 kg a menos do que as já ligeiras jantes do Taycan Turbo GT com Weissach Package, uma redução relevante.

Os pneus são os Pirelli P Zero Trofeo RS, desenvolvidos especificamente para uso em circuito, com opção de versões homologadas para a estrada que são até 4 cm mais largos no eixo dianteiro e 3 cm no traseiro.

O sistema de travagem também foi reforçado, com discos maiores - 440 mm na frente e 410 mm atrás - e pastilhas de alto desempenho para maiores taxas de desaceleração.

O Manthey Kit transforma o Taycan Turbo GT com Weissach Package na derradeira ferramenta para circuito. No Nordschleife, consegue sentir-se quanta mais estabilidade e confiança o carro oferece nas secções rápidas e na travagem.

Descreveu Lars Kern, conforme citado num comunicado oficial. Entre as curvas Lauda-Links e Bergwerk, o piloto foi 14 km/h mais rápido do que na sua volta recorde anterior, um número que impressiona qualquer entusiasta que conheça a dificuldade daquele troço.

Com este recorde, a Porsche volta a demonstrar que a eletrificação não é sinónimo de compromisso no desempenho. Pelo contrário, o Taycan Turbo GT com Manthey Kit é prova de que o ADN da marca na pista pode ser transferido para a era elétrica sem perder intensidade.