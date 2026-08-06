Nunca deixe o carro estacionado com as rodas viradas. Este hábito pode sair caro

À primeira vista parece um pormenor sem importância. Depois de estacionar, muitos condutores desligam o motor e deixam as rodas viradas para um dos lados, especialmente após uma manobra mais apertada. No entanto, vários especialistas em mecânica alertam que este hábito pode acelerar o desgaste de componentes importantes da direção, da suspensão e até dos pneus.

Porque é que as rodas devem ficar direitas?

Segundo alguns especialistas em mecânica, deixar o veículo estacionado durante longos períodos com as rodas totalmente viradas faz com que diversos componentes permaneçam sob tensão constante.

Embora não provoque uma avaria imediata, esta posição altera a distribuição natural dos esforços na suspensão e no sistema de direção. Com o passar do tempo, o desgaste pode tornar-se mais evidente, sobretudo em veículos que permanecem muitas horas ou dias sem serem movimentados.

Entre os componentes que podem sofrer um desgaste prematuro estão:

Rótulas da direção;

Silentblocks;

Amortecedores;

Terminais da direção;

Componentes da direção assistida.

O resultado poderá traduzir-se em folgas, vibrações, ruídos e até uma direção menos precisa.

Os pneus também podem sofrer

Outro dos alertas prende-se com os pneus. Quando as rodas ficam totalmente esterçadas, a distribuição do peso do veículo deixa de ser uniforme.

Em determinadas situações, especialmente se o carro permanecer parado durante muito tempo, um dos pneus poderá suportar uma carga superior, favorecendo:

Desgaste irregular;

Pequenas deformações na estrutura do pneu;

Redução da vida útil.

Embora este efeito seja normalmente gradual, torna-se mais relevante em veículos que ficam estacionados durante vários dias seguidos ou que percorrem poucos quilómetros.

Nos carros modernos o efeito pode ser ainda maior

Alguns automóveis atuais recorrem a geometrias de suspensão mais sofisticadas e a sistemas de direção que alteram ligeiramente a inclinação das rodas durante a viragem para melhorar a estabilidade e a capacidade de manobra.

Nestes casos, deixar o volante completamente virado significa manter esses componentes fora da sua posição natural de repouso durante longos períodos, aumentando as tensões mecânicas sobre o conjunto.

Há uma exceção importante

Existe, contudo, uma situação em que deixar as rodas viradas continua a ser recomendado. Quando o veículo é estacionado numa rua com inclinação significativa, virar as rodas na direção do passeio é uma medida de segurança que pode impedir que o automóvel ganhe movimento caso o travão de estacionamento falhe.

Nestas circunstâncias, a prioridade é evitar que o veículo deslize descontroladamente, pelo que este procedimento continua a ser aconselhado pelas autoridades rodoviárias.

Um pequeno gesto que pode fazer a diferença

Na maioria das situações, sobretudo em pisos planos, a recomendação dos especialistas é simples: antes de desligar o motor, endireite o volante para que as rodas fiquem alinhadas.

É um gesto que demora apenas alguns segundos e que pode contribuir para reduzir o desgaste da suspensão, da direção e dos pneus, ajudando a prolongar a vida útil destes componentes e a evitar futuras despesas de manutenção.