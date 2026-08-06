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Nunca deixe o carro estacionado com as rodas viradas. Este hábito pode sair caro

· Motores/Energia 5 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. beatea says:
    6 de Agosto de 2026 às 08:49

    A não ser que tenha tirado a carta há 40+ anos onde o ensinaram a deixar sempre as rodas viradas em terreno inclinado.

    Responder
  2. AlexS says:
    6 de Agosto de 2026 às 09:20

    “Quando o veículo é estacionado numa rua com inclinação significativa, virar as rodas na direção do passeio é uma medida de segurança que pode impedir que o automóvel ganhe movimento caso o travão de estacionamento falhe.”

    Deixar engatado em marcha contrária á inclinação

    Responder
    • B@rão Vermelho says:
      6 de Agosto de 2026 às 10:23

      É outra medida de segurança, se aplicares as duas, ficas ainda mais protegido.
      E agora vou ligar o complicomtro, nos carros de caixa manual podes desengatar o mesmo do lado de fora, já virar as rodas não, que a direção tranca logo, eu andei anos com um reboque da policia a rebocar carros mal estacionados e quando estavam engatados para não ter de colocar as rodas de reboque no carro desengatávamos o mesmo, por isso ainda hoje recomendo a todos se deixarem o carro mal estacionado deixarem as rodas viradas a probabilidade de ser rebocado é menor, a não ser que esteja mesmo a estorvar muito. 😉

      Responder
  3. Fernando F says:
    6 de Agosto de 2026 às 09:51

    Mesmo!

    Responder
  4. B@rão Vermelho says:
    6 de Agosto de 2026 às 10:03

    Acrescentava ainda mais um pormenor, com as rodas viradas outro carro pode “tropeçar” nas mesma e causar um valente estrago, eu ia acrescentar que pelo menos nos anos 90, era vivamente recomendado quando deixávamos o carro estacionado em inclinação devíamos sempre deixar as rodas viradas para o passeio, mas estou a ver que há pessoal no Pplware que ainda se lembra do código da estrada. 🙂 🙂

    Responder

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