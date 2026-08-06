Nunca deixe o carro estacionado com as rodas viradas. Este hábito pode sair caro
À primeira vista parece um pormenor sem importância. Depois de estacionar, muitos condutores desligam o motor e deixam as rodas viradas para um dos lados, especialmente após uma manobra mais apertada. No entanto, vários especialistas em mecânica alertam que este hábito pode acelerar o desgaste de componentes importantes da direção, da suspensão e até dos pneus.
Porque é que as rodas devem ficar direitas?
Segundo alguns especialistas em mecânica, deixar o veículo estacionado durante longos períodos com as rodas totalmente viradas faz com que diversos componentes permaneçam sob tensão constante.
Embora não provoque uma avaria imediata, esta posição altera a distribuição natural dos esforços na suspensão e no sistema de direção. Com o passar do tempo, o desgaste pode tornar-se mais evidente, sobretudo em veículos que permanecem muitas horas ou dias sem serem movimentados.
Entre os componentes que podem sofrer um desgaste prematuro estão:
- Rótulas da direção;
- Silentblocks;
- Amortecedores;
- Terminais da direção;
- Componentes da direção assistida.
O resultado poderá traduzir-se em folgas, vibrações, ruídos e até uma direção menos precisa.
Os pneus também podem sofrer
Outro dos alertas prende-se com os pneus. Quando as rodas ficam totalmente esterçadas, a distribuição do peso do veículo deixa de ser uniforme.
Em determinadas situações, especialmente se o carro permanecer parado durante muito tempo, um dos pneus poderá suportar uma carga superior, favorecendo:
- Desgaste irregular;
- Pequenas deformações na estrutura do pneu;
- Redução da vida útil.
Embora este efeito seja normalmente gradual, torna-se mais relevante em veículos que ficam estacionados durante vários dias seguidos ou que percorrem poucos quilómetros.
Nos carros modernos o efeito pode ser ainda maior
Alguns automóveis atuais recorrem a geometrias de suspensão mais sofisticadas e a sistemas de direção que alteram ligeiramente a inclinação das rodas durante a viragem para melhorar a estabilidade e a capacidade de manobra.
Nestes casos, deixar o volante completamente virado significa manter esses componentes fora da sua posição natural de repouso durante longos períodos, aumentando as tensões mecânicas sobre o conjunto.
Há uma exceção importante
Existe, contudo, uma situação em que deixar as rodas viradas continua a ser recomendado. Quando o veículo é estacionado numa rua com inclinação significativa, virar as rodas na direção do passeio é uma medida de segurança que pode impedir que o automóvel ganhe movimento caso o travão de estacionamento falhe.
Nestas circunstâncias, a prioridade é evitar que o veículo deslize descontroladamente, pelo que este procedimento continua a ser aconselhado pelas autoridades rodoviárias.
Um pequeno gesto que pode fazer a diferença
Na maioria das situações, sobretudo em pisos planos, a recomendação dos especialistas é simples: antes de desligar o motor, endireite o volante para que as rodas fiquem alinhadas.
É um gesto que demora apenas alguns segundos e que pode contribuir para reduzir o desgaste da suspensão, da direção e dos pneus, ajudando a prolongar a vida útil destes componentes e a evitar futuras despesas de manutenção.
A não ser que tenha tirado a carta há 40+ anos onde o ensinaram a deixar sempre as rodas viradas em terreno inclinado.
“Quando o veículo é estacionado numa rua com inclinação significativa, virar as rodas na direção do passeio é uma medida de segurança que pode impedir que o automóvel ganhe movimento caso o travão de estacionamento falhe.”
Deixar engatado em marcha contrária á inclinação
É outra medida de segurança, se aplicares as duas, ficas ainda mais protegido.
E agora vou ligar o complicomtro, nos carros de caixa manual podes desengatar o mesmo do lado de fora, já virar as rodas não, que a direção tranca logo, eu andei anos com um reboque da policia a rebocar carros mal estacionados e quando estavam engatados para não ter de colocar as rodas de reboque no carro desengatávamos o mesmo, por isso ainda hoje recomendo a todos se deixarem o carro mal estacionado deixarem as rodas viradas a probabilidade de ser rebocado é menor, a não ser que esteja mesmo a estorvar muito. 😉
Mesmo!
Acrescentava ainda mais um pormenor, com as rodas viradas outro carro pode “tropeçar” nas mesma e causar um valente estrago, eu ia acrescentar que pelo menos nos anos 90, era vivamente recomendado quando deixávamos o carro estacionado em inclinação devíamos sempre deixar as rodas viradas para o passeio, mas estou a ver que há pessoal no Pplware que ainda se lembra do código da estrada. 🙂 🙂