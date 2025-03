Novo Volvo ES90 100% elétrico já tem preços para Portugal

A mais recente adição ao portfólio de automóveis premium da Volvo combina a elegância refinada de um sedã, a adaptabilidade de um fastback, e o interior espaçoso e a maior distância ao solo típica dos SUV. O novo Volvo ES90 100% elétrico chega como "uma classe à parte"!

O mercado reconhece os carros da Volvo, atribuindo-lhe desde logo confiança, especialmente em matéria de qualidade.

Em mais uma prova do brio sueco, o novo ES90 chega elegante, versátil e espaçoso, com um preço que o coloca no patamar dos modelos premium.

Disponível para encomenda em mercados selecionados, incluindo Portugal, o ES90 é o sexto modelo totalmente elétrico assinado pela Volvo, juntando-se aos EX90, EX40, EC40 e EX30, na jornada rumo à eletrificação total.

Um Volvo com espaço para toda a família

A frente deste novo ES90 apresenta o design das luzes em forma de Martelo de Thor, expressando uma identidade Volvo moderna e familiar.

A traseira é igualmente distinta, com novas lâmpadas traseiras em LED em forma de C, complementadas com LEDs na janela traseira, criando uma sequência única de luz de boas-vindas e despedida.

Ao escolherem o seu ES90, os clientes podem optar por sete cores exteriores e quatro opções de jantes, com tamanhos que variam entre 20 e 22 polegadas.

A bagageira oferece até 424 litros de espaço de carga, podendo esta capacidade ser alargada para 733 litros, baixando os três bancos traseiros – todos os quais podem ser rebatidos individualmente.

Na parte da frente, o frunk de 22 litros acomoda perfeitamente os cabos de carregamento.

No interior, o foco está no conforto premium, materiais autênticos e design orientado para a funcionalidade, alinhado com a identidade e princípios de design escandinavo, a marca de um verdadeiro Volvo, segundo a marca.

Com uma distância entre eixos de 3,1 metros, o ES90 proporciona um espaço generoso para as pernas dos passageiros da segunda fila.

Além dos seis temas de luz ambiente interior para o bem-estar sensorial, os clientes podem personalizar o seu Volvo ES90 com uma variedade de opções de estofos.

O teto panorâmico oferece proteção UV de até 99,9%. E, se escolher a versão electrocrómica, pode ajustar a transparência do vidro. Assim, se viajar num dia quente de verão e quiser "reduzir" um pouco o sol para diminuir o brilho e aumentar a privacidade, pode fazê-lo com o toque num botão.

O apoio adicional vem de um sistema de climatização de quatro zonas com um purificador de ar avançado, e certificado, protegendo de asma e alergias, que pode impedir até 95% das partículas PM 2.5 de entrar no habitáculo e remover 99,9% dos alergénios da relva, árvores e pólen.

Os níveis de ruído no interior são muito baixos, tornando-o um dos seus habitáculos mais silenciosas de sempre.

A Volvo equipou o ES90 com o sistema de infotainment de última geração com o Google integrado, que inclui serviços como Google Maps, Google Assistant e mais apps do Google Play.

O sistema, compatível com 5G, é contínuo e responsivo, e alimentado pela plataforma Snapdragon Cockpit da Qualcomm Technologies, que fornece todas as informações críticas para a condução, através do ecrã de 9 polegadas do condutor e do display head-up.

O ecrã central de 14,5 polegadas, por sua vez, dá-lhe acesso à navegação, entretenimento, climatização, telefone e muito mais.

ES90 é 100% elétrico

O ES90 é construído sobre a arquitetura SPA2 e, tal como o EX90, baseia-se na tecnologia Superset da Volvo Cars. Esta permite melhorar o desempenho geral e a tecnologia de segurança ao longo do ciclo de vida do automóvel, bem como assegurar atualizações over-the-air.

Em termos de sistemas elétricos e tecnologia de baterias, a nova tecnologia de 800 volts faz a sua estreia no ES90, ajudando a desbloquear um carregamento mais rápido, um melhor desempenho geral e maior eficiência.

O ES90 pode adicionar 300 quilómetros de autonomia em apenas 10 minutos em estações de carregamento rápido de 350 kW e oferece uma autonomia de até 700 quilómetros no ciclo de testes WLTP.

As proporções ousadas do ES90 contribuem para a eficiência e traduzem-se num coeficiente de arrasto de 0,25. Isto ilustra a eficiência com que um automóvel "corta" o ar e é o mais baixo de qualquer Volvo já construído.

Quanto mais baixo for o valor, mais eficiente é o automóvel, o que significa, para os clientes, menor consumo de energia e maior autonomia de condução.

Tecnologia Safe Space da Volvo

O ES90 chega com uma estrutura de segurança robusta, sistemas de retenção de última geração e zonas de deformação otimizadas.

Os sistemas de segurança ativa são alimentados por um conjunto de sensores, incluindo um lidar, cinco radares, sete câmaras e doze sensores ultrassónicos, alargando a visão além do alcance humano e evitando perigos na estrada.

O ES90 integra, também, o sistema pioneiro de compreensão do condutor (D.U.S.) como padrão, que pode detetar quando a atenção do condutor já não está focada na estrada e intervir para ajudar.

A tecnologia Safe Space assegura apoio durante a condução e quando está estacionado.

Preços e versões em Portugal

Em Portugal, o novo ES90 está disponível em três motorizações distintas:

Single Motor Extended Range;

Twin Motor;

Twin Motor Performance.

Além das motorizações, é possível escolher três níveis de equipamento diferenciado: Core, Plus e Ultra.

Os preços começam nos 72.950 euros, destacando-se uma campanha de oferta para empresas a partir dos 62.500 euros + IVA.