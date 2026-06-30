Novo Toyota RAV4 chega com mais autonomia elétrica e um visual ainda mais robusto

A Toyota acaba de revelar a sexta geração do RAV4, um modelo que desde 1994 tem vindo a moldar o segmento dos SUV compactos e que entra, agora, numa nova era marcada pela tecnologia digital, por um sistema híbrido plug-in renovado e por um design mais musculado e aventureiro.

Com mais de 15 milhões de unidades vendidas em 180 países ao longo de três décadas, o RAV4 continua a ser um dos pilares do crescimento da Toyota na Europa, onde já soma mais de 2,5 milhões de exemplares colocados no mercado.

Considerando a sua relevância no panorama automóvel, foi com entusiasmo que fomos a Porto de Mós conhecer e conduzir a sexta geração do RAV4.

Um SUV pioneiro entra numa nova era tecnológica

Aquilo que distingue verdadeiramente esta nova geração é a estreia mundial da plataforma de desenvolvimento de software Arene, criada pela Toyota para sustentar uma nova geração de veículos definidos por software.

É esta arquitetura que permite a chegada do sistema multimédia Toyota Connect renovado, com um processador quatro vezes mais rápido do que o da geração anterior, e também a implementação do mais recente conjunto de assistências de condução, batizado de Toyota T-Mate, que integra a nova versão do Toyota Safety Sense 4.

O resultado é um automóvel mais conectado, mais intuitivo de usar no dia a dia e, segundo a marca, mais seguro tanto para condutores como para os outros utentes da via.

No ecrã central tátil de 12,9 polegadas, agora com resposta mais sensível e rápida, os condutores europeus passam a contar com um novo conceito pensado especificamente para as suas necessidades, com perfis personalizados, atalhos configuráveis e ferramentas de privacidade de dados.

A navegação beneficia da parceria com a TomTom, que fornece alertas de radares e informação de trânsito em tempo real, enquanto a Google contribui com os pontos de interesse e o Spotify chega como serviço de streaming musical integrado, este último a aguardar ainda confirmação de disponibilidade em Portugal.

Também o painel digital de 12,3 polegadas e o head-up display das versões Luxury e GR Sport foram reformulados, este último com mais do dobro do tamanho de projeção anterior.

Design mais robusto e um interior pensado para a conectividade

No exterior, a assinatura visual mais marcante é a nova frente tridimensional, descrita pela Toyota como tendo uma forma de "tubarão cabeça de martelo", complementada por faróis LED finos e por uma traseira onde o nome do modelo surge escrito por extenso, ladeado pelo primeiro emblema Toyota totalmente preto a chegar à Europa.

As dimensões exteriores mantêm-se praticamente inalteradas, preservando a facilidade de estacionamento e manobra em ambiente urbano, mas a gama de cores foi renovada com quatro novos tons, que reforçam a ideia de robustez aliada a uma certa sofisticação contemporânea.

Cinza Stone;

Verde Forrest;

Cinza Massive;

Bronze Avantgarde.

Já no habitáculo, o destaque vai para o novo sistema de transmissão shift-by-wire, operado através de um interruptor compacto na consola central, e para um tablier mais horizontal e fluido, cuja superfície superior foi reduzida em cerca de 40 milímetros para melhorar a visibilidade.

A conectividade ganha também maior protagonismo, com cinco portas USB distribuídas pelo habitáculo e dois carregadores sem fios de alta potência disponíveis em quase toda a gama.

Os bancos foram redesenhados com couro sintético perfurado, e a iluminação interior em tom branco, presente tanto nos botões como na iluminação ambiente indireta, contribui para uma atmosfera mais refinada sem comprometer a funcionalidade típica de um SUV familiar.

Sistema híbrido plug-in renovado é o coração da nova gama

Em Portugal, o novo RAV4 será comercializado exclusivamente em versões híbridas plug-in, disponíveis tanto com tração dianteira (FWD) como com tração às quatro rodas (AWD), sendo esta a primeira vez que a tecnologia híbrida plug-in chega ao RAV4 numa configuração apenas com tração à frente.

O sistema integra uma bateria de iões de lítio com 22,68 kWh, mais 30% de capacidade e mais 8% de potência face ao modelo anterior, permitindo até 137 quilómetros de autonomia elétrica segundo o ciclo combinado WLTP, um valor que cobre confortavelmente as deslocações diárias da maioria dos utilizadores portugueses e europeus.

A versão com tração integral entrega uma potência combinada de 309 cv, com aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,8 segundos, enquanto a variante de tração dianteira oferece 272 cv.

O carregamento também foi significativamente melhorado: um novo carregador DC de 50 kW permite recuperar entre 10% e 80% da carga da bateria em cerca de 30 minutos, ao passo que o carregador AC de 11 kW, duas vezes mais rápido do que o anterior, completa o processo em cerca de três horas.

A funcionalidade de geo-fencing, por sua vez, gere automaticamente a alternância entre os modos elétrico e híbrido sempre que o trajeto atravessa zonas de baixas emissões, garantindo que o veículo entra nessas áreas exclusivamente em modo elétrico.

Mais rigidez estrutural e novidades em segurança

A plataforma TNGA-K foi otimizada para oferecer uma carroçaria 9,7% mais rígida do que a da geração anterior, com reforços nos pontos de fixação da suspensão que aumentam a rigidez em 31% na frente e 27% na traseira.

Esta evolução estrutural, combinada com novas soluções de isolamento acústico e de absorção de vibrações, traduz-se numa condução mais silenciosa e estável, tanto em piso urbano como em estradas mais irregulares.

Do ponto de vista da segurança ativa, o novo Monitor de Ângulo Morto passa a contar com um indicador de aproximação de veículos por trás, especialmente útil em autoestrada, enquanto o Sistema de Pré-Colisão foi atualizado para melhorar o reconhecimento de obstáculos, ciclistas e motociclistas.

Uma das novidades mais relevantes é o travão de colisão secundária, que imobiliza progressivamente o veículo após um impacto que acione os airbags, caso o condutor não consiga fazê-lo por si próprio.

A isto soma-se ainda um sistema de travagem controlado eletronicamente, que melhora a resposta e a distância de travagem, e que nas versões com tração integral reforça também o desempenho em piso escorregadio através de um diferencial de deslizamento limitado mais eficaz.

Versão GR Sport aposta numa imagem mais desportiva

Para quem procura uma personalidade mais dinâmica, a Toyota apresenta a variante GR Sport, inspirada no trabalho das equipas Toyota Gazoo Racing, cujo nome serviu, também, de inspiração.

Esta versão distingue-se por uma grelha frontal com padrão hexagonal exclusivo, por uma via mais larga em 20 milímetros e por elementos aerodinâmicos próprios, incluindo spoilers dianteiro e traseiro e jantes exclusivas de 20 polegadas.

A suspensão recebeu afinação dedicada, com amortecedores de maior força de amortecimento e uma barra estabilizadora traseira reforçada, enquanto a direção assistida foi calibrada para proporcionar uma sensação mais firme e desportiva.

No interior, o ambiente é reforçado com acabamentos em pele sintética e camurça, pesponto vermelho no volante e pedais de travão e acelerador em alumínio.

Preço e disponibilidade

Toyota RAV4 FWD

Com 272 cv e 227 Nm de binário, acelera dos 0 aos 100 km/h em 7,5 segundos, atinge uma velocidade máxima de 180 km/h e oferece uma autonomia elétrica entre 128 e 137 km (WLTP combinado), graças à sua bateria de 22,7 kWh.

2.5 PHEV SQUARE Collection - 53.220 euros

- 53.220 euros 2.5 PHEV Comfort - 50.520 euros

- 50.520 euros 2.5 PHEV Luxury - 61.900 euros

- 61.900 euros 2.5 PHEV GR Sport - 59.750 euros

Toyota RAV4 AWD

Com 309 cv e 227 Nm de binário, acelera dos 0 aos 100 km/h em apenas 5,8 segundos, atinge uma velocidade máxima de 180 km/h e proporciona uma autonomia elétrica de até 121 km (WLTP combinado), equipada com uma bateria de 22,7 kWh.

2.5 PHEV SQUARE Collection - 52.400 euros

- 52.400 euros 2.5 PHEV Exclusive - 48.550 euros

A gama da sexta geração do Toyota RAV4, que inclui as versões Exclusive, SQUARE Collection, Luxury e GR Sport, já está disponível para encomenda.