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Novo Tesla Roadster: saiba a que horas pode ver a apresentação em Portugal

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Depois de anos de espera e sucessivos adiamentos, o novo Tesla Roadster volta a estar no centro das atenções. A marca vai transmitir a apresentação em direto e quem quiser acompanhar em Portugal terá de ficar acordado até de madrugada.

A Tesla marcou a apresentação para esta quinta-feira, 15 de outubro, às 19h55 no Texas. Em Portugal continental e na Madeira, o início da transmissão corresponde às 01h55 de sexta-feira, 16 de outubro. Nos Açores, será às 00h55. A conversão tem em conta a hora de verão em vigor nas duas regiões.

Pode acompanhar o evento na página oficial de transmissão da Tesla, já identificada com o nome Roadster. A marca também anunciou a transmissão através da sua conta oficial no X.

Um regresso que tarda em chegar à estrada

O protótipo da segunda geração do Roadster foi apresentado em novembro de 2017, com a produção inicialmente apontada para 2020. Quase nove anos depois da primeira revelação, a Tesla prepara uma nova demonstração de um dos seus projetos mais aguardados.

Também esta apresentação sofreu um adiamento. Estava prevista para 1 de outubro, mas as condições meteorológicas obrigaram a alterar os planos. Elon Musk atribuiu o atraso aos ventos fortes, numa demonstração que exige condições para decorrer no exterior.

As promessas continuam a impressionar

Quando revelou o protótipo, a Tesla anunciou uma aceleração dos 0 aos 1006 km/h em 1,9 segundos, velocidade máxima superior a 400 km/h e autonomia próxima dos 1000 quilómetros. São os objetivos divulgados na altura, que precisam agora de ser confrontados com as características da nova versão.

A possível utilização de propulsores de gás frio associados à tecnologia da SpaceX é outro dos pontos que alimentam a curiosidade. Contudo, a aplicação deste sistema num automóvel de produção continua por confirmar.

Para os interessados, o encontro fica marcado: madrugada de 15 para 16 de outubro, às 01h55, em Portugal continental, na transmissão oficial da Tesla.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
Roadster Tesla tesla roadster

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