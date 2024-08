Novo SUV elétrico da Xiaomi já tem data provável para ser revelado

Quando revelou o seu carro elétrico, o SU7, muito não imaginaram o sucesso que este ia ter. Era uma novidade para a marca e uma área onde não tinha experiência. Agora que é um sucesso, espera-se com curiosidade a chegada de mais modelos. O próximo pode demorar muito pouco tempo a chegar e já tem uma possível data para ser revelado.

Novo carro elétrico da Xiaomi está a chegar

A Xiaomi prepara-se para marcar novamente o ritmo no mercado automóvel. A empresa, que causou um grande impacto em todo o mundo com o SU7, o seu carro elétrico, está agora a trabalhar num SUV de gama média. Diz-se que o modelo SUV Xiaomi MX11 será apresentado nos próximos meses.

Segundo relatos dos meios de comunicação chineses, a Xiaomi realizará um grande evento de lançamento no final de outubro. Nele apresentará o seu segundo modelo SUV elétrico. Além disso, revelará novos smartphones, tablets e wearables, esperando-se que no evento sejam divulgadas informações relacionadas com este seu novo automóvel.

É sabido que a gigante tecnológica tem vindo a trabalhar há algum tempo num novo SUV elétrico com o nome de código MX11. Embora o veículo em si só vá ser lançado em 2025, será exibido oficialmente pela primeira vez neste evento.

SUV MX11 é um carro acessível para as famílias

Recorde-se que os detalhes sobre o SUV MX11 ainda não são claros. No entanto, fotos que surgiram na Internet revelaram que terá influências de veículos de luxo como o Ferrari Purosangue e terá um design muito desportivo.

Segundo o CEO da Xiaomi, Lei Jun, e à semelhança do SU7, o MX11 também estará disponível para os compradores a um preço acessível. De referir que o preço do SU7 começa perto dos 30 mil euros. É também de esperar que o MX11 ronde os 25-30 mil euros.

Parece possível que o MX11 seja alimentado por um motor elétrico de 800 V e suporte a tecnologia de condução autónoma avançada, com sensores LIDAR. Espera-se que mais detalhes sejam anunciados no evento de lançamento em outubro e que se possa conhecer a forma final deste novo carro elétrico da Xiaomi.