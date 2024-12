Novo serviço da ANSR: sinistralidade em Portugal em tempo real

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) dá mais um passo em direção à modernização e digitalização dos seus serviços com a introdução de um novo formato interativo para o relatório diário de sinistralidade rodoviária. Veja os dados no Power BI.

A plataforma lançada pela ANSR está acessível a qualquer hora, permitindo aos utilizadores personalizar e interagir com as pesquisas de acordo com as suas necessidades específicas. Isto possibilita uma análise mais aprofundada e adaptada dos dados de sinistralidade.

Neste relatório interativo é apresentada a informação dos 4 indicadores (Acidentes, Vítimas mortais, Feridos graves e Feridos) por distrito do Continente e Regiões Autónomas - Sinistralidade diária preliminar das forças de segurança (GNR + PSP), sem validação da ANSR. Todos os dias úteis as forças de segurança enviam esta informação relativa ao(s) dia(s) anterior(es).

Para além disso, a GNR envia também informação consolidada do(s) dia(s) enviado(s) 1 semana antes.

O indicador Acidentes – com e sem vítimas – tem sempre como fonte a sinistralidade preliminar das forças de segurança.

Na página da Informação diária, é apresentada a informação do dia selecionado (dia anterior), sendo possível selecionar outro dia do ano em curso.

Na página da Informação semana l, consta a informação da semana em curso, sendo possível selecionar outra semana do ano em curso.

Nas páginas seguintes – Acumulado e Período 1 Ano – a informação apresentada, com exceção dos Acidentes, congrega dados da base de dados até ao mês do relatório mensal publicado e dados enviados diariamente pelas entidades fiscalizadoras, com caráter preliminar.

– a informação apresentada, com exceção dos Acidentes, congrega dados da base de dados até ao mês do relatório mensal publicado e dados enviados diariamente pelas entidades fiscalizadoras, com caráter preliminar. Na página Acumulado , é apresentada a informação acumulada desde o dia 1 de janeiro até ao dia anterior, para o ano em curso, para o ano anterior, para 2019 (ano de referência para monitorização das metas de redução do número de mortos e de feridos graves até 2030 fixadas pela Comissão Europeia e por Portugal) e para o ano referente há década anterior. É também disponibilizada a Média Nacional de Vítimas mortais e Feridos graves, considerando os anos de 2018 e subsequentes.

Na página Período 1 Ano, consta a informação acumulada do ano deslizante, para o período em curso, para 2018-2019 (período de referência para monitorização das metas de redução do número de mortos e de feridos graves até 2030 fixadas pela Comissão Europeia e por Portugal) e para o período referente há década anterior.

Na página das Fontes e Conceitos, além do referido anteriormente, consta o seguinte glossário:

Acidente com vítimas (AcV) - Ocorrência na via pública ou que nela tenha origem envolvendo pelo menos um veículo em movimento, do conhecimento das entidades fiscalizadoras (GNR e PSP) e da qual resulte pelo menos uma vítima.

Vítima - Ser humano que em consequência de acidente sofra danos corporais.

Morto ou vítima mortal a 24h (VM) - Vítima cujo óbito ocorra no local do acidente ou durante o percurso até à unidade de saúde.

Ferido grave (FG) - Vítima de acidente cujos danos corporais obriguem a um período de hospitalização igual ou superior a 24 horas.

Ferido leve (FL) - Vítima de acidente que não necessite de ser hospitalizada ou cujos danos corporais obriguem a um período de hospitalização inferior a 24 horas.

Relatório Diário de Sinistralidade Rodoviária