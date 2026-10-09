Novo Renault Scenic E-Tech elétrico: 642 km de autonomia e carregamento em 24 minutos

A Renault renovou o Scenic E-Tech elétrico com uma bateria NMC de 89 kWh que garante até 642 km de autonomia WLTP, uma opção LFP de 67 kWh com carregamento mais rápido e uma experiência digital reforçada com o Google Gemini. Os preços arrancam nos 42.290 euros e as encomendas já estão abertas.

O Scenic E-Tech elétrico chega ao novo ano com várias melhorias, e a Renault aposta em três frentes: conforto, conectividade e desempenho elétrico. Além disso, o Renault Scenic E-Tech elétrico combina sustentabilidade, tecnologia e conforto num SUV familiar compacto e leve, com uma autonomia de até 642 km WLTP.

Eleito “Carro do Ano 2024”, destaca-se pela versatilidade, tanto nas deslocações diárias como nas viagens longas, oferecendo um interior espaçoso e luminoso. Entre as principais tecnologias estão o sistema openR link, o teto panorâmico solarbay, os carregadores bidirecionais e a travagem regenerativa com função one pedal.

Agora, a Renault procura entregar um modelo melhorado, tornando a experiência de condução elétrica mais simples, prática e adaptada às necessidades dos utilizadores.

Maior autonomia e melhor desempenho de carregamento

Com o motor de 220 cv, o Scenic E-Tech elétrico está agora disponível com duas novas opções de baterias, que oferecem maior autonomia e tempos de carregamento mais curtos, em postos de carregamento rápido de corrente contínua (CC).

A bateria grande autonomia NMC de 89 kWh proporciona uma autonomia WLTP de até 642 km , reduzindo simultaneamente os tempos de carregamento em corrente contínua (CC) em 25%. O Scenic carrega agora dos 15% aos 80%, em 28 minutos , com uma potência máxima de carregamento de 150 kW.

proporciona uma autonomia WLTP de , reduzindo simultaneamente os tempos de carregamento em corrente contínua (CC) em 25%. O Scenic carrega agora , com uma potência máxima de carregamento de 150 kW. A bateria autonomia conforto LFP de 67 kWh, proporciona uma autonomia WLTP de até 467 km e permite reduzir o tempo de carregamento rápido em corrente contínua em 25%, carregando dos 15% aos 80% em 24 minutos.

A bateria LFP oferece uma alternativa robusta, acessível e versátil à tecnologia NMC. Utiliza a arquitetura cell-to-pack (C2P) introduzida no novo Megane E-Tech elétrico: uma novidade mundial, com 232 células tipo pouch dispostas de forma compacta, o que permite uma eficiência de 53%, aumentando tanto a autonomia como a eficiência. O carregamento rápido também foi melhorado, com a potência máxima de carregamento, em corrente contínua (CC), aumentada para 165 kW.

Ambientes interiores e design exterior melhorados

O Scenic E-Tech elétrico apresenta um design de habitáculo com novos acabamentos interiores, nomeadamente:

versão techno + Na versão techno, os bancos dianteiros apresentam um novo tecido TEP, com mais de 95% de fios reciclados, combinado com um tecido revestido texturado que inclui, pelo menos, 12% de material reciclado. O design foi melhorado para proporcionar maior conforto e apoio. O painel de instrumentos apresenta agora um acabamento em preto carbono, revestido com um tecido texturado realçado por pespontos em forma de raio, inspirados no mundo dos automóveis elétricos. versão esprit Alpine + A versão esprit Alpine ganha um novo elemento decorativo no interior, com um efeito degradé metalizado em tons que variam do preto a outras tonalidades inspiradas no espectro de luz. Estas peças de acabamento contêm agora, pelo menos, 75% de material reciclado (ABS-PC). Além disso, esta versão conta com acabamentos interiores em efeito degradé metalizado

No exterior, o Scenic E-Tech elétrico está agora disponível em sete cores de carroçaria, incluindo dois novos tons: azul ardósia acetinado e cinzento exo galaxy. Ao mesmo tempo, as lâminas dos para-choques dianteiro e traseiro ganham um acabamento em preto brilhante, integrando também novas jantes de 19″ com design original.

Funcionalidades de assistência ao condutor melhoradas

O regulador de velocidade adaptativo inteligente (de série) e o active driver assist (disponível em pack), foram atualizados para proporcionar uma análise mais detalhada do ambiente circundante e das condições de trânsito.

A nova função de múltiplos alvos monitoriza vários veículos em simultâneo, identificando com maior precisão manobras de ultrapassagem, de mudança de faixa ou de abrandamento. Isto contribui para uma experiência de condução mais suave, especialmente em trânsito intenso.

O active driver assist foi atualizado para tornar a condução diária ainda mais prática e segura:

Para ajudar os condutores a compreender o que se passa à sua volta, a “ visualização realista ” do active driver assist foi melhorada para mostrar os veículos detetados com maior clareza.

” do active driver assist foi melhorada para mostrar os veículos detetados com maior clareza. A função de descentramento manual temporário está agora mais responsiva e continua disponível até aos 70 km/h.

está agora mais responsiva e continua disponível até aos 70 km/h. A assistência à paragem de emergência está agora disponível para abrandar o automóvel até à paragem total, caso o condutor não reaja.

está agora disponível para abrandar o automóvel até à paragem total, caso o condutor não reaja. O assistente de condução ecológica preditiva utiliza mapas conectados para antecipar rotundas, curvas e cruzamentos, e fornece recomendações ao condutor para otimizar o consumo de energia em até 6%.

No que diz respeito à experiência de condução, o sistema Multi-Sense foi atualizado e inclui agora o novo modo Smart, que alterna, automaticamente, entre os modos Eco, Comfort e Sport, dependendo do estilo de condução.

Por exemplo, proporciona instantaneamente a resposta do modo Sport durante as ultrapassagens e, em seguida, muda para o modo Eco para uma condução mais descontraída, especialmente nas cidades, de forma a otimizar o consumo de energia, sem qualquer intervenção do condutor.

Segurança, personalização e conectividade

O Scenic E-Tech elétrico vem agora equipado, de série, com sistema de monitorização da atenção do condutor em todas as versões, uma função que utiliza uma câmara integrada no veículo para detetar sinais de fadiga e distração.

Além de cumprir as exigências regulamentares, a Renault utiliza esta câmara para elevar a experiência a bordo através do reconhecimento do condutor. Como resultado, o automóvel oferece um acolhimento personalizado, ajustando automaticamente a posição de condução, as definições do sistema multimédia, a navegação e a iluminação ambiente às preferências do utilizador.

Para apoiar os condutores e reduzir o risco de acidentes, o Scenic E-Tech elétrico também atualizou o Safety Score e o Safety Coach, com o primeiro a incluir agora a deteção do estado de atenção do condutor, para uma análise mais detalhada da condução. O Safety Monitor está agora disponível como um widget no painel de instrumentos, apresentando dicas em tempo real.

A conectividade é reforçada com o sistema openR link com Google integrado, novas opções de personalização de percursos no Google Maps e a possibilidade de utilizar o Gemini, assistente de Inteligência Artificial que permite interagir com o veículo através de linguagem natural.

Preços e versões do Renault Scenic E-Tech elétrico

O Scenic E-Tech elétrico está disponível a partir de 42.290 euros.

O Scenic E-Tech elétrico é concebido e fabricado em França, na fábrica de Douai, que faz parte do cluster ElectriCity. A bateria é também montada em Douai, utilizando células produzidas na Europa (Polónia), enquanto o motor é fabricado em Cléon, na Normandia.